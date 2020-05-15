 Економіка Японії увійшла у рецесію через пандемію COVID-19 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.05.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Економіка Японії увійшла у рецесію через пандемію COVID-19

Рецесія сталася вперше за 4,5 роки через падіння виробничої та споживчої активності в результаті пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Економіка Японії увійшла в рецесію

Економіка Японії увійшла в рецесію

ВВП Японії в першому кварталі знизився на 0,9 відсотка у порівнянні з попередніми трьома місяцями, коли економіка країни скоротилася на 1,9 відсотка, свідчать офіційні дані, оприлюднені японським урядом понеділок, 18 травня.

Читайте також: Вже 36 мільйонів американців втратили роботу з початку локдауну

В останньому кварталі 2019 року падіння ВВП було зумовлене збитками, заподіяними тайфунами, а також підвищенням податків в країні, повідомляє агенція новин AFP. Падіння ВВП у першому кварталі було обумовлене негативним впливом пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на рівень споживчої активності, капітальних витрат і експорту.

Читайте також: У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року

Експерти розраховують, що негативні наслідки впливу пандемії більш чітко проявляться на показниках другого кварталу.

Економісти припускають, що "найгірше ще попереду", а поточну ситуацію, що склалася в  економіці,  називають найгіршою кризою з часів Другої світової війни, зазначає агенція dpa.

Дивитись відео 07:28

Світова економіка і коронавірус: наскільки страшною буде криза? (04.05.2020)

 

 

Аудіо й відео до теми

Три стратегії боротьби з коронавірусом: плюси і мінуси (25.03.2020)  

Також за темою

Deutschland Wolfsburg | Coronavirus | VW Produktion hochgefahren

У Німеччині - найбільше падіння економіки з часів кризи 2009 року 15.05.2020

Через карантинні обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією COVID-19, німецька економіка за січень-березень 2020 року скоротилася на 2,2 відсотка.

Coronavirus - Sitzung des EU-Parlaments in Brüssel

Європарламент схвалив виділення 1,2 мільярда євро кредиту для України 15.05.2020

Євродепутати дали згоду на екстрену макрофінансову допомогу Україні та ще дев'ятьом країнам-сусідкам ЄС. Це кредити, які мають підтримати платіжний баланс країн в часи кризи, викликаної коронавірусом.

Світова економіка і коронавірус: наскільки страшною буде криза? (04.05.2020) 04.05.2020

Економічна криза після коронавірусу неминуча, але питання, наскільки глибокою і затяжною буде рецесія. Економісти порівнюють нинішню ситуацію не просто з фінансовою кризою 2008 року, а зі світовою війною. І ось чому.

Реклама

Докладно

Ukraine Waldbrände bei Tschernobyl (Getty Images/AFP/V. Shuvayev)

Українці відчули реальну загрозу кліматичних змін (відео)

Лісові пожежі і посухи в Україні. Відновлення кордонів у ЄС через COVID-19. Відеощоденник послаблення карантину.  

коронавірус вдарив по ринку праці

Німецький експерт про те, що чекає на ринок праці

Чи вдасться зберегти роботу, знайти нову, які взагалі перспективи? Ми поставили ці запитання експерту ринку праці.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  