Економіка Японії увійшла у рецесію через пандемію COVID-19

ВВП Японії в першому кварталі знизився на 0,9 відсотка у порівнянні з попередніми трьома місяцями, коли економіка країни скоротилася на 1,9 відсотка, свідчать офіційні дані, оприлюднені японським урядом понеділок, 18 травня.

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В останньому кварталі 2019 року падіння ВВП було зумовлене збитками, заподіяними тайфунами, а також підвищенням податків в країні, повідомляє агенція новин AFP. Падіння ВВП у першому кварталі було обумовлене негативним впливом пандемії коронавірусної інфекції COVID-19 на рівень споживчої активності, капітальних витрат і експорту.

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Експерти розраховують, що негативні наслідки впливу пандемії більш чітко проявляться на показниках другого кварталу.

Економісти припускають, що "найгірше ще попереду", а поточну ситуацію, що склалася в економіці, називають найгіршою кризою з часів Другої світової війни, зазначає агенція dpa.