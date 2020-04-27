 Економіка Німеччини під час карантину обвалилася на 16 відсотків - інститут | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2020

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Економіка Німеччини під час карантину обвалилася на 16 відсотків - інститут

Економіка Німеччини під час дії обмежувальних заходів обвалилася приблизно на 16 відсотків, оцінюють в інституті ifo. В інституті прогнозують падіння ВВП країни за підсумками року на 6,2 відсотка.

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Під час обмежувальних заходів, запроваджених у Німеччині в березні через поширення коронавірусної інфекції, економіка країни обвалилася приблизно на 16 відсотків. Таку оцінку у вівторок, 28 квітня, оприлюднив Інститут економічних досліджень при Мюнхенському університеті (ifo).

Ця оцінка базується на опитуванні у квітні представників 8800 компаній майже усіх галузей економіки. "Таким чином, вже в першому кварталі валовий внутрішній продукт (ВВП) міг впасти на 1,9 відсотка, а в другому - обвалитися на 12,2 відсотка", - пояснив керівник відділу прогнозування кон'юнктури інституту Тімо Вольмерсгойзер (Timo Wollmershäuser), цитує агентство новин Reuters.

Загалом цього року, за прогнозом фахівців ifo, ВВП Німеччини скоротиться на 6,2 відсотка, що більше, ніж в 2009 році під час фінансової кризи, коли ВВП країни впав на 5,7 відсотка.

Вольмерсгойзер прогнозує, що повернутися на рівень до коронавірусної кризи економіка зможе лише наприкінці 2021 року. Але для цього зростання ВВП наступного року має становити 8,5 відсотка.

Про найбільше скорочення обсягу продажів повідомили в квітні туристичні компанії (84 відсотки падіння), галузь авіаперевезень (76 відсотків), готелі та ресторани (68 відсотків), охорона здоров'я (45 відсотків), сфера відпочинку та розваг (43 відсотки) та автомобілебудування (41 відсоток). У виграші опинилася лише фармацевтична галузь, де зростання у квітні становило 7 відсотків.

Після скасування обмежень відновлення у різних сферах економіки відбуватиметься різними темпами, прогнозують в інституті. За словами Вольмерсгойзера, передусім сфера послуг, орієнтована на відпочинок та розваги, готельний та ресторанний бізнес відчуватимуть наслідки коронавірусної кризи ще довго й наступного року.

Натомість промисловість упродовж року повинна повернутися на докризовий рівень, додав він. Усі прогнози фахівці ifo робили, виходячи з припущення, що в найближчі місяці коронавірус перемогти не вдасться, однак його поширення буде стримано і, таким чином, країна зможе уникнути другої хвилі інфікування.

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