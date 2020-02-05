Економіка Німеччини наприкінці 2019 року "втратила динаміку"

У четвертому кварталі 2019 року обсяг валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини не змінився у порівнянні з попереднім кварталом, повідомило Федеральне статистичне відомство у п'ятницю, 14 лютого. Причиною стагнації німецької економіки називають уповільнення зростання споживчої активності приватних домогосподарств, скорочення інвестицій в обладнання та зниження, за попередніми підрахунками, експортних показників.

У 2019 році ВВП Німеччини зріс на 0,6 відсотка. При цьому у першому кварталі минулого року було зафіксоване зростання німецької економіки на 0,5 відсотка, у другому - її падіння на 0,2 відсотка. Після "сильного" третього кварталу зі зростанням на 0,2 відсотка, у четвертому "динаміка була втрачена", - пояснили у статвідомстві.

Попередження на 2020 рік

У Федеральному об'єднанні торгово-промислових палат Німеччини (DIHK) назвали економічні показники за останній квартал 2019 року "попередженням для поточного року". За словами гендиректора DIHK Мартіна Ванслебена (Martin Wansleben), через торгові конфлікти та хаос навколо Brexit ключові промислові сектори Німеччини скорочували виробництво.

"Крім того, до цього часу складно передбачити наслідки коронавірусу. Це викликає невизначеність у роботі німецьких компаній, які працюють на міжнародному рівні", - цитує Ванслебена агенція новин dpa.

За його словами, покращити ситуацію зможуть дії політиків. Ванслебен наголосив, що в центрі порядку денного федерального уряду мають бути зниження податків та прискорене планування інвестиційних проєктів.

Раніше повідомлялося, що у 2019 році заробітні плати жителів ФРН зросли на 2,6 відсотка, тоді як споживчі ціни - лише на 1,4 відсотка. З 2010 року зростання реальних цін у Німеччині щорічно становило в середньому 1,2 відсотка. Ця тенденція, а також рекордний рівень зайнятості останніх років значною мірою пожвавили економічне зростання в країні.

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