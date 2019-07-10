 Економіка Німеччина перебуває на межі рецесії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 09.08.2019

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Економіка

Економіка Німеччина перебуває на межі рецесії

Експорт німецьких товарів упав на вісім відсотків. Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією та стагнацією.

Одним з основних німецьких продуктів, які йдуть на експорт, є автомобілі

Експорт товарів з Німеччини у червні 2019 року впав на вісім відсотків у порівнянні з показниками червня минулого року. Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомило Федеральне статистичне відомство Німеччини. За результатами першого півріччя експорт збільшився лише на 0,5 відсотка.

Загалом у червні 2019 року Німеччина експортувала товарів на суму у 106 мільярдів євро, а імпортувала - у розмірі 89 мільярдів євро. Показники імпорту до ФРН, у порівнянні з червнем 2018 року, впали на 4,4 відсотка.

Загальний експорт німецьких товарів до країн ЄС у червні 2019 року впав на 6,2 відсотка (експортовано продукції на 63,5 мільярда євро), а до країн поза межами ЄС на 10,7 відсотка.

На стан німецького експорту, за словами експертів, впливає обережність інвесторів у всьому світі, яка є наслідком торговельної війни між США і Китаєм, а також відсутність ясності щодо майбутнього виходу Великобританії з Євросоюзу.

Загалом експерт з державного Німецького банку розвитку KfW Клаус Борґер (Klaus Borger) вважає, що "Німеччина влітку 2019 року перебуває на межі між стагнацією і рецесією". Його цитує агенція Reuters.

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У 2018 році виробники зброї з Німеччини реалізували на зовнішніх ринках значно менше своєї продукції, ніж роком раніше. Тенденція скорочення експорту озброєнь простежується у ФРН вже третій рік поспіль. (28.12.2018)

У Німеччині проаналізували підсумки торгівлі зі Східною Європою і пострадянськими країнами за 2018 рік. Україна нарощує оберти і в експорті, і в імпорті. (23.02.2019)

Глава зовнішньоекономічного відділу Федерального об'єднання торгово-промислових палат Німеччини Фолькер Траєр (Volker Treier) зазначає у свою чергу, що навіть зростання ВВП на рівні дещо вище нуля за підсумками року "стало би успіхом", враховуючи стан світової економіки.

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Одним з основних німецьких продуктів, які йдуть на експорт, є автомобілі

Економіка Німеччина перебуває на межі рецесії

Економісти кажуть, що економіка Німеччини перебуває на межі між рецесією і стагнацією.  

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