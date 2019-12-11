 Екоактивістка Грета Тунберг зустріла день народження на акції за захист клімату | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2020

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Екоактивістка Грета Тунберг зустріла день народження на акції за захист клімату

Свій 17-ий день народження шведська кліматична активістка Грета Тунберг розпочала з акції протесту на захист клімату під будівлею парламенту Швеції. Тунберг простояла під парламентом сім годин.

Грета Тунберг під час акції біля будівлі парламенту Швеції, 20 грудня 2019 року

Грета Тунберг під час акції біля будівлі парламенту Швеції, 20 грудня 2019 року

Шведська кліматична активістка й співініціаторка молодіжного руху Fridays for Future Грета Тунберг зустріла свій 17-ий день народження на акції захисту клімату. У п'ятницю, 3 січня, Тунберг провела під будівлею парламенту Швеції сім годин: з 8:00 до 15:00.

У дописі в соціальній мережі Twitter Тунберг зазначила: "72-ий тиждень шкільного страйку".

В інтерв'ю агентству новин Reuters екоактивістка зазначила: "Я не з тих людей, котрі святкують дні народження". Після акції протесту Грета планувала піти додому. "Торта до дня народження не буде", - запевнила вона, додавши, що просто повечеряє з родиною.

Ще в 15-річному віці Грета Тунберг пропускала шкільні заняття заради акцій на захист клімату. Свої перші акції, що відбулися в серпні 2018 року, вона також проводила під стінами парламенту Швеції, вимагаючи від політиків рішучих заходів задля скорочення обсягів викидів парникових газів.

Цього разу Греті не довелося прогулювати заняття, адже школи в столиці Швеції були зачинені через різдвяно-новорічні канікули, зазначає агенція новин AFP.

Нагадаємо, торік редакція американського журналу Time визнала Грету Тунберг "Людиною року".

Дивитись відео 05:10

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Аудіо й відео до теми

Як Грета: молоді активісти вимагають захистити клімат в Україні - #LocalHeroes (26.09.2019)  

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