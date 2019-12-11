Екоактивістка Грета Тунберг зустріла день народження на акції за захист клімату

Шведська кліматична активістка й співініціаторка молодіжного руху Fridays for Future Грета Тунберг зустріла свій 17-ий день народження на акції захисту клімату. У п'ятницю, 3 січня, Тунберг провела під будівлею парламенту Швеції сім годин: з 8:00 до 15:00.

У дописі в соціальній мережі Twitter Тунберг зазначила: "72-ий тиждень шкільного страйку".

В інтерв'ю агентству новин Reuters екоактивістка зазначила: "Я не з тих людей, котрі святкують дні народження". Після акції протесту Грета планувала піти додому. "Торта до дня народження не буде", - запевнила вона, додавши, що просто повечеряє з родиною.

Ще в 15-річному віці Грета Тунберг пропускала шкільні заняття заради акцій на захист клімату. Свої перші акції, що відбулися в серпні 2018 року, вона також проводила під стінами парламенту Швеції, вимагаючи від політиків рішучих заходів задля скорочення обсягів викидів парникових газів.

Цього разу Греті не довелося прогулювати заняття, адже школи в столиці Швеції були зачинені через різдвяно-новорічні канікули, зазначає агенція новин AFP.

Нагадаємо, торік редакція американського журналу Time визнала Грету Тунберг "Людиною року".