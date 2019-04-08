 Екоактивістка Грета Тунберг вирушила з Європи до США на яхті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.08.2019

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Новини

Екоактивістка Грета Тунберг вирушила з Європи до США на яхті

16-річна активістка Грета Тунберг вирушила з Великобританії в США на вісімнадцятиметровій яхті Malizia, аби взяти участь у кліматичній конференції ООН в Нью-Йорку.

Екоактивістка Грета Тунберг

Грета Тунберг перед стартом подорожі до Нью-Йорка

Шведська екоактівістка Грета Тунберг у середу, 14 серпня, вирушила на високотехнологічній яхті Malizia з Плімута, розташованого на південному узбережжі Англії, через Атлантику в Нью-Йорк. Там вона має взяти участь у кліматичній конференції ООН у вересні. А в грудні Тунберг відвідає всесвітню конференцію із захисту клімату в столиці Чилі Сантьяго. У перервах між цими заходами екоактивістка збирається приєднатися до екологічних демонстрацій Fridays for Future і зустрітися з постраждалими від наслідків кліматичних змін.

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На пресконференції перед початком подорожі школярка заявила: "Мало хто має можливість взяти участь в такому турі. Далеко не всі можуть робити те, що я роблю, і тому я використовую кожну можливість, щоб робити це". Грета Тунберг вирушила до Америки на яхті, тому що принципово не літає на літаках, які, на її переконання, завдають величезної шкоди екології. Очікується, що перехід через Атлантику триватиме близько двох тижнів. Активістку супроводжують її батько та кінорежисер, який зніматиме документальний фільм про цю поїздку. Судном керуватимуть два досвідчених яхтсмени. Грета Тунберг, за власними словами, має на меті підняти обговорення захисту клімату за океаном на новий рівень.

Шведська школярка є ініціаторкою акцій молоді під девізом "П'ятниці заради майбутнього" (Fridays for Future). З 2018 року протягом багатьох місяців вона щоп'ятниці виходить на пікети з метою привернути увагу до теми захисту клімату. До її акцій приєдналися тисячі школярів по всьому світу. Те, що починалося з одиничного пікету, переросло в глобальний протестний рух. Тільки в Німеччині існує понад 230 груп "П'ятниці заради майбутнього".

7 липня Тунберг отримала найвищу нагороду міжнародної правозахисної організації Amnesty International - звання "Посол совісті", а нещодавно її висунули на отримання Нобелівської премії миру.

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