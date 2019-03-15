 Екоактивісти з руху Fridays for Future висунули вимоги уряду ФРН | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2019

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Новини

Екоактивісти з руху Fridays for Future висунули вимоги уряду ФРН

У Німеччині молоді активісти руху Fridays for Future вимагають від уряду припинити видобування вугілля та знизити викиди парникових газів до нульового рівня. Інакше вони обіцяють продовжити свої акції.

Екоактивісти під час прес-конференції у музею природознавства у Берліні

Екоактивісти під час прес-конференції у музею природознавства у Берліні

Молоді німецькі екологічні активісти з руху Fridays for Future ("П'ятниці заради майбутнього". - Ред.) висунули низку вимог уряду країни та політикам щодо боротьби з глобальним потеплінням. У понеділок, 8 квітня, під час прес-конференції в Берліні вони оприлюднили документ під назвою "Наші вимоги для захисту клімату", який містить шість головних пунктів.

Зокрема, активісти вимагають вже в цьому році скоротити всі державні субсидії на видобування енергії з викопного палива, закрити чверть вугільних електростанцій, а також запровадити податок на викиди двоокису вуглецю.

Частина вимог є більш довгостроковою. Зокрема, до 2020 року ФРН має повністю припинити видобування вугілля, а до 2035 року - досягти нульового рівня викидів парникових газів. Окрім того, до цього ж року вся енергія в країні має надходити з відновлюваних джерел, наполягають екоактивісти.

Демонстрація Fridays for Future в Берліні 29 березня 2019 року

Демонстрація Fridays for Future в Берліні 29 березня 2019 року

Рух також вимагає скоординованих політичних дій на місцевому та національному рівнях. Промисловість, включаючи енергетику, транспорт, будівництво та сільське господарство, повинні зробити "величезні зусилля", щоб уникнути кліматичної катастрофи, наголосили учасники руху.

Екологічний рух повідомив, що документ був складений за участю студентських груп з усієї Німеччини та узгоджений з кліматологами. Активісти заявили, що студентські страйки триватимуть доти, доки їхні вимоги не будуть задоволені.

Як заявив активіст Лінус Штайнмец (Linus Steinmetz), метою руху є вплив на найвищі рівні політики. "Ми маємо соціальний і політичний вплив, і наш рух досяг неймовірного розміру", - сказав Штайнмец.

Грета Тунберг

Грета Тунберг

Засновницею руху Fridays for Future є 16-річна шведська школярка і екоактивістка Грета Тунберг, яка бореться проти зміни клімату в світі. Протягом декількох місяців щоп'ятниці замість уроків в школі вона виходить на пікет із захисту клімату. Згодом до акцій Тунберг приєдналися тисячі школярів та студентів у сотнях країнах світу. Замість того, щоб по п'ятницях відвідувати заняття, вони проводять демонстрації під девізом Fridays for Future.

У 2018 році дівчину з синдромом Аспергера внесли в список 25-и найвпливовіших підлітків світу. А в березні 2019 група шведських і норвезьких політиків висунула Тунберг на Нобелівську премію миру.

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