 Екоактивісти блокують центральні вулиці великих міст | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.10.2019

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Світ

Екоактивісти блокують центральні вулиці великих міст

Близько тисячі людей з Extinction Rebellion перекрили ру на площі Велика зірка в Берліні. Акції проходять також в Лондоні, Парижі, Амстердамі та Нью-Йорку.

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion на площі Велика зірка в Берліні

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion на площі Велика зірка в Берліні

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion вранці у понеділок, 7 жовтня, влаштували акцію протесту на захист клімату у низці великх міст світу.

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Перші акції розпочались в Австралії та Новій Зеландії, де у столицях активісти перекрили рух на центральних вулицях та поблизу міністерств.

У Берліні близько тисячі осіб зібралися вранці в районі урядового кварталу і пішли у бік площі Велика Зірка, де перекрили рух. Акція проходить мирно, поліцейські просять водіїв бути уважними та об'їжджати площу. Рух Extinction Rebellion закликає німецьку владу оголосити надзвичайний кліматичний стан і якнайшвидше скоротити викиди діоксиду вуглецю.

Активісти цього руху також влаштували "мирні акції спротиву" в Лондоні, Парижі, Мадриді. Амстердамі, Нью-Йорку та інших великих містах світу. Очікується, що деякі протести можуть тривати не менше тижня.

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Докладно

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion на площі Велика зірка в Берліні

Екоактивісти блокують центральні вулиці великих міст

Близько тисячі людей з Extinction Rebellion перекрили рух на площі Велика зірка в Берліні.  

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