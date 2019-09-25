Екоактивісти блокують центральні вулиці великих міст

Екоактивісти з руху Extinction Rebellion вранці у понеділок, 7 жовтня, влаштували акцію протесту на захист клімату у низці великх міст світу.

Перші акції розпочались в Австралії та Новій Зеландії, де у столицях активісти перекрили рух на центральних вулицях та поблизу міністерств.

У Берліні близько тисячі осіб зібралися вранці в районі урядового кварталу і пішли у бік площі Велика Зірка, де перекрили рух. Акція проходить мирно, поліцейські просять водіїв бути уважними та об'їжджати площу. Рух Extinction Rebellion закликає німецьку владу оголосити надзвичайний кліматичний стан і якнайшвидше скоротити викиди діоксиду вуглецю.

Активісти цього руху також влаштували "мирні акції спротиву" в Лондоні, Парижі, Мадриді. Амстердамі, Нью-Йорку та інших великих містах світу. Очікується, що деякі протести можуть тривати не менше тижня.