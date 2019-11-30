 Екоактивісти блокують вугільні кар′єри на сході Німеччини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2019

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Новини

Екоактивісти блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини

Сотні активістів, що виступають за посилення захисту клімату, заблокували видобуток бурого вугілля в кількох кар'єрах у федеральних землях Саксонія та Бранденбург. Поліція повідомляє про сутички з учасниками акції.

Вугільний кар'єр

Екоактивісти блокують один з вугільних кар'єрів поблизу Лейпцига

Активісти та прибічники екологічної ініціативи Ende Gelände в суботу, 30 листопада, потрапили на кілька кар'єрів з видобутку бурого вугілля на сході Німеччини. Активісти заблокували інфраструктуру, вимагаючи негайної відмови від вугільної енергетики та системних змін задля захисту клімату.

Загалом близько тисячі демонстрантів проникли на територію котловану Вельцов-Зюд у федеральній землі Бранденбург і кар'єра Єншвальде, ще одна група мітингарів розмістилася на під'їздах до нього, перекривши шляхи для транспортування вугілля.

Схожа акція відбувається й у вугільному кар'єрі "Об'єднаний Шленгайн" (Vereinigtes Schleenhain), розташованому неподалік від міста Лейпциг. Тут поліція нарахувала 1,2 тисячі учасників, передає агенція новин dpa.

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На вулиці Берліна, Гамбурга та інших міст ФРН вийшли десятки тисяч людей, вимагаючи від уряду рішучішої політики на захист клімату. Протести у Німеччині стали частиною глобальної акції. (29.11.2019)

У резолюції парламентарі закликали Єврокомісію та держави-члени ЄС вживати більше заходів для захисту клімату. (28.11.2019)

Парламент Німеччини затвердив пакет заходів до 2030 року, покликаних сприяти захисту клімату. Серед іншого, планується зменшити викиди парникових газів на 55 відсотків у порівнянні з 1990 роком. (15.11.2019)

Німецький Бундесрат не підтримав частину пакета заходів на захист клімату. Ухвалення змін, зокрема, щодо оподаткування, потребує додаткового узгодження, вважають у представництві федеральних земель. (29.11.2019)

У самих кар'єрах через акцію протесту припинили всі роботи з міркувань безпеки.

Сутички з поліцією

Водночас у поліції заявляють про сутички між правоохоронцями та учасниками акцій протесту. Представники поліції кажуть, що "не можуть підтвердити мирний характер" цієї акції захисників довкілля. Як зазначають у поліції, дехто з учасників акції на захист клімату намагався силою прорватися через кордони правоохоронців навколо вуглевидобувних об'єктів.

Організатори заходу стверджують, що вони планували одноденний протест, а тому ввечері активісти планують залишити кар'єри, якщо поліція дозволить це зробити.

На початку року в ФРН ухвалили програму щодо повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля у енергетиці до кінця 2038 року. Натомість активісти вимагають зробити це негайно.

Нагадаємо, напередодні світом прокотилася хвиля масштабних протестів на захист клімату в рамках акцій Fridays For Future. Демонстрації відбулися в багатьох країнах, у тому числі Австралії, Японії, Індії, та в європейських країнах, зокрема, в Німеччини. До заходів долучилися сотні тисяч людей, котрі вимагали від своїх урядів рішучішої політики на захист клімату.

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