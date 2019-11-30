Екоактивісти блокують вугільні кар'єри на сході Німеччини

Активісти та прибічники екологічної ініціативи Ende Gelände в суботу, 30 листопада, потрапили на кілька кар'єрів з видобутку бурого вугілля на сході Німеччини. Активісти заблокували інфраструктуру, вимагаючи негайної відмови від вугільної енергетики та системних змін задля захисту клімату.

Загалом близько тисячі демонстрантів проникли на територію котловану Вельцов-Зюд у федеральній землі Бранденбург і кар'єра Єншвальде, ще одна група мітингарів розмістилася на під'їздах до нього, перекривши шляхи для транспортування вугілля.

Схожа акція відбувається й у вугільному кар'єрі "Об'єднаний Шленгайн" (Vereinigtes Schleenhain), розташованому неподалік від міста Лейпциг. Тут поліція нарахувала 1,2 тисячі учасників, передає агенція новин dpa.

У самих кар'єрах через акцію протесту припинили всі роботи з міркувань безпеки.

Сутички з поліцією

Водночас у поліції заявляють про сутички між правоохоронцями та учасниками акцій протесту. Представники поліції кажуть, що "не можуть підтвердити мирний характер" цієї акції захисників довкілля. Як зазначають у поліції, дехто з учасників акції на захист клімату намагався силою прорватися через кордони правоохоронців навколо вуглевидобувних об'єктів.

Організатори заходу стверджують, що вони планували одноденний протест, а тому ввечері активісти планують залишити кар'єри, якщо поліція дозволить це зробити.

На початку року в ФРН ухвалили програму щодо повної відмови від використання бурого і кам'яного вугілля у енергетиці до кінця 2038 року. Натомість активісти вимагають зробити це негайно.

Нагадаємо, напередодні світом прокотилася хвиля масштабних протестів на захист клімату в рамках акцій Fridays For Future. Демонстрації відбулися в багатьох країнах, у тому числі Австралії, Японії, Індії, та в європейських країнах, зокрема, в Німеччини. До заходів долучилися сотні тисяч людей, котрі вимагали від своїх урядів рішучішої політики на захист клімату.