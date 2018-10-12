 Екзит-поли: ХСС у Баварії лідирує, але втрачає абсолютну більшість | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2018

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Новини

Екзит-поли: ХСС у Баварії лідирує, але втрачає абсолютну більшість

ХСС, за даними екзит-полів, на виборах до ландтагу Баварії, отримує понад 35 відсотків голосів виборців, на другому місці - Зелені. ХСС не зможе самостійно сформувати уряд.

Маркус Зедер та решта ХСС не задоволені результатами земельних виборів

Маркус Зедер та решта ХСС не задоволені результатами земельних виборів

За даними екзит-полів, Християнсько-соціальний союз (ХСС) лідирує на земельних виборах у Баварії, що відбулися в неділю, 14 жовтня. Хоча консервативна партія і матиме, за попередніми даними, найкращий з усіх політичних сил у Баварії результат, понад 35 відсотків голосів, але вона втрачає абсолютну більшість. До того ж, це найгірший результат ХСС з 1950 року, пише Reuters.

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Член ХСС Манфред Вебер оголосив про намір стати наступним головою Європейської Комісії. Він сподівається очолити список європейських консерваторів на виборах до Європарламенту. (05.09.2018)

У федеральній землі Баварія обирають новий склад земельного парламенту. Найбільшу підтримку має правлячий Християнсько-соціальний союз, утім очікується, що він втратить абсолютну більшість. (14.10.2018)

На другому місці, за даними опитування, проведеного інститутом Infratest Dimap, які наводить телеканал ARD, опиняється Союз-90/Зелені - понад 18,5 відсотка. Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобуває, за прогнозом, майже 11 відсотків, уперше потрапляючи до ландтагу Баварії, зазначає dpa. Водночас Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) отримує рекордно низький для себе результат - близько 10 відсотків. "Вільні виборці" здобувають 11,6 відсотка. Також, за попередніми даними, здолає виборчий бар'єр і Вільна демократична партія (ВДП) - 5,1 відсотка. Натомість Ліва партія, відповідно до екзит-полів, не проходить до земельного парламенту.  

Голова фракції ХСС у баварському земельному парламенті - ландтазі Томас Кройцер (Thomas Kreuzer) назвав результат своєї партії "поганим". "Ми незадоволені", - зазначив він в інтерв'ю Баварському радіо увечері у неділю, 14 жовтня, після оголошення перших попередніх даних. Водночас Кройцер зазначив, що ХСС має формувати земельний уряд, оскільки зі значним відривом є "найсильнішою партією". За його словами, немає жодних сумнівів у тому, що чинний очільник земельного уряду Маркус Зедер (Markus Söder) буде кандидатом від ХСС на посаду прем'єр-міністра Баварії.

Водночас генеральний секретар СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil) вже назвав попередній результат своєї партії на виборах до мюнхенського ландтагу "гіркою поразкою". П'ять років тому соціал-демократи мали вдвічі кращий результат - 20,6 відсотка. За словами Клінґбайля, теперішні земельні вибори в Баварії є "чітким сигналом" для урядової "великої коаліції" в Берліні, сформованої консервативним блоком ХДС/ХСС і соціал-демократами. 

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