 Екзит-поли: На виборах в Індії перемагає правляча партія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2019

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Екзит-поли: На виборах в Індії перемагає правляча партія

Нарендра Моді залишиться прем'єр-міністром Індії, свідчать результати екзит-полів. Згідно з ними, більшість у парламенті матиме політичний альянс Моді.

Прихильниця Нарендри Моді на передвиборчому мітингу

Прихильниця Нарендри Моді на передвиборчому мітингу

Згідно з даними екзит-полів, політична сила прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді здобуває перемогу на парламентських виборах у країні. Про не в неділю, 19 травня, повідомляє агентство dpa.

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Унаслідок потужних поривів вітру під час урагану "Фані" у східноіндійському штаті Одіша загинуло як мінімум 12 осіб - переважно через падіння дерев. Ще четверо смертей сталося в Бангладеш. (04.05.2019)

Близько 900 мільйонів індійців голосуватимуть за склад нижньої палати парламенту. Задля посилення безпеки вибори розбили на сім етапів протягом шести тижнів. (11.04.2019)

Очікується, що Національний демократичний альянс на чолі з націоналістичною партією Моді "Бхаратія Джаната парті" отримає від 287 до 306 місць к 545-місному парламенті. Щоб сформувати більшість в індійському парламенті, політична сила повинна мати щонайменше 272 депутати.

Основним суперником Моді на виборах був Індійський національний конгрес на чолі з Рахулом Ганді. Проте Об'єднаний прогресивний альянс на чолі з Індійським національним конгресом матиме в парламенті, відповідно до результатів екзит-полів, лише від 128 до 132 депутатів.

Офіційні результати виборів будуть оголошені 22 травня. Політологи попереджають, що результати екзит-полів в Індії часом дають неточні результати через масштаб виборів у країні.

Нагадаємо, що парламентські вибори в Індії, на яких мали право проголосувати близько 900 мільйонів осіб, тривали з 11 квітня. 

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