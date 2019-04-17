Екзит-поли: на виборах в Індонезії лідирує чинний президент

За даними екзит-полів, на виборах президента в Індонезії , які відбулися у середу, 17 квітня, найбільшу кількість голосів набирає чинний президент країни Джоко Відодо, інформує dpa. Він знову, як і на виборах 2014 року, випереджає свого суперника, індонезійського військового Прабово Субіанто.

Як вказують дані екзит-полів, за Джоко Відодо проголосували близько 55 відсотка індонезійців, а за Прабово Субіанто - 45 відсотків. Повідомляється, що перемога 57-річного Відодо очікувана, адже на це вказували й дані соціологічних опитувань.

Експерти вже назвали голосування в Індонезії "найскладнішими виборами у світі". Близько 93 мільйонів осіб із загалом 260 мільйонів мешканців країни голосували за президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також за членів регіональних і місцевих законодавчих органів.

Загалом у виборах брали участь понад 245 тисяч кандидатів, які боролися за 20 тисяч місць у законодавчих органах усіх рівнів. Для забезпечення нормального виборчого процесу на 810 тисячах виборчих дільниць були задіяні близько шести мільйонів співробітників. За безпекою слідкували сотні тисяч правоохоронців.

Очікується, що оголошення офіційних результатів виборів відбудеться 25 квітня. Індонезія - це країна з найбільшим мусульманським населенням у світі: 90 відсотків її жителів сповідують іслам.