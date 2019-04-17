 Екзит-поли: на виборах в Індонезії лідирує чинний президент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Екзит-поли: на виборах в Індонезії лідирує чинний президент

За даними незалежних екзит-полів, чинний президент Індонезії Джоко Відодо отримує близько 55 відсотків голосів на виборах президента країни.

Джоко Відодо під час голосування

57-річний чинний президент Індонезії Джоко Відодо під час голосування

За даними екзит-полів, на виборах президента в Індонезії , які відбулися у середу, 17 квітня, найбільшу кількість голосів набирає чинний президент країни Джоко Відодо, інформує dpa. Він знову, як і на виборах 2014 року, випереджає свого суперника, індонезійського військового Прабово Субіанто.

Як вказують дані екзит-полів, за Джоко Відодо проголосували близько 55 відсотка індонезійців, а за Прабово Субіанто - 45 відсотків. Повідомляється, що перемога 57-річного Відодо очікувана, адже на це вказували й дані соціологічних опитувань.

Експерти вже назвали голосування в Індонезії "найскладнішими виборами у світі". Близько 93 мільйонів осіб із загалом 260 мільйонів мешканців країни голосували за президента, депутатів двопалатного Народного консультативного конгресу, а також за членів регіональних і місцевих законодавчих органів.

Загалом у виборах брали участь понад 245 тисяч кандидатів, які боролися за 20 тисяч місць у законодавчих органах усіх рівнів. Для забезпечення нормального виборчого процесу на 810 тисячах виборчих дільниць були задіяні близько шести мільйонів співробітників. За безпекою слідкували сотні тисяч правоохоронців.

Очікується, що оголошення офіційних результатів виборів відбудеться 25 квітня. Індонезія - це країна з найбільшим мусульманським населенням у світі: 90 відсотків її жителів сповідують іслам.

 

DW.COM

В Індонезії відбуваються "найскладніші вибори у світі"

Індонезійці обирають на чотирьох рівнях: президентському, парламентському, регіональному та місцевому. Усього у виборах беруть участь 245 тисяч кандидатів, які змагаються за 20 тисяч місць у законодавчих органах. (17.04.2019)  

В Індонезії стався ще один потужний землетрус

В індонезійській провінції Західне Папуа сейсмологи зафіксували підземні поштовхи магнітудою 6,1. Загрози цунамі цього разу не було. (28.12.2018)  

Внаслідок повені і зсувів ґрунту в Індонезії загинули десятки людей

Жертвами стихійного лиха в індонезійській провінції Папуа стали щонайменше 50 осіб. Запроваджений режим надзвичайного стану. Понад чотири тисяч людей евакуюють до тимчасових притулків. (17.03.2019)  

Також за темою

Indonesien wählt neuen Präsidenten und Parlament | Joko Widodo und Prabowo Subianto

В Індонезії відбуваються "найскладніші вибори у світі" 17.04.2019

Індонезійці обирають на чотирьох рівнях: президентському, парламентському, регіональному та місцевому. Усього у виборах беруть участь 245 тисяч кандидатів, які змагаються за 20 тисяч місць у законодавчих органах.

Реклама

Докладно

Володимир Зеленський під час виступу на шоу Вечірній Квартал

Зе кандидат: з чим іде на вибори Володимир Зеленський

DW зібрала найголовніші факти, відомі про новоспеченого політика.  

Укрнафта

Міжнародний арбітраж присудив "Укрнафті" компенсацію від РФ

Суд зобов'язав Росію виплатити українській компанії понад 44 мільйони доларів та відшкодувати арбітражні витрати.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  