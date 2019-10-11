 Еквадор: протестувальники досягли угоди з урядом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.10.2019

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Еквадор: протестувальники досягли угоди з урядом

Після багатоденних протестів у Еквадорі лідери корінних народів дійшли компромісу з урядом Леніна Морено.

Протестувальники у столиці Еквадору Кіто залишають місце протесту

Протестувальники у столиці Еквадору Кіто залишають місце протесту

Влада Еквадору досягла угоди з лідерами корінних народів, які понад тиждень протестували проти підвищення цін на пальне у країні. Про укладення угоди повідомляється у понеділок, 14 жовтня. 

Компроміс, досягнутий між президентом країни Леніним Морено та представниками Конфедерації корінних народів Еквадору (CONAIE), передбачає перегляд рішення про скасування субсидій на пальне для населення - за це відповідатиме спеціально створена спільна комісія. Зі свого боку, CONAIE завершила серію акцій протесту по всій країні, що тривала одинадцять днів. Про це 13 жовтня оголосив голова конфедерації Хайме Варгас.

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Угода досягнута попри той факт, що ще кількома днями раніше CONAIE відкидала будь які переговори з владою, яку Варгас називав "урядом вбивць". Причиною загострення протистояння стала смерть чотирьох протестувальників у сутичках з правоохоронцями, середя яких - один із лідерів корінних народів Іносенсіо Тукумбі. Загальна кількість жертв масових заворушень у Еквадорі на той час сягнула п'яти осіб.

Протести в Еквадорі за участі корінного населення, профспілок та студентських організацій почалися через різке підвищення цін на пальне, викликане скасуванням державних субсидій. Внаслідок цього від початку жовтня ціни на бензин зросли більш ніж удвічі. Через протести уряд Еквадору був змушений залишити столицю.

Відповідні субсидії були запроваджені в Еквадорі в 1970-х роках. Їх скасування є частиною пакету економічних заходів, за допомогою яких влада має намір подолати кризу в країні. Еквадор раніше отримав від Міжнародного валютного фонду позику в розмірі 4,2 ​​мільярда доларів і зобов'язався у відповідь скоротити державні витрати. Програма субсидій обходилася бюджету в 1,3 мільярда доларів США на рік. Раніше від державного регулювання цін на бензин відмовилися у сусідній Венесуелі.

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