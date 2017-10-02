Еквадор дозволив одностатеві шлюби

Тепер геї і лесбійки південноамериканської країни планують боротися за дозвіл всиновлювати дітей.
Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, що дозволила одностатеві шлюби, інформує агенція dpa.
Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох. Раніше у католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.
Представники громадянських організацій лесбійок і геїв країни назвали рішення суддів КС історичним і зазначили, що воно є обов'язковим до виконання. "Ми боротимемся й надалі, тепер за дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей", - зазначила представниця національної організації ЛГБТ Діана Родрігез.
Водночас консервативні групи Еквадору вважають, що ухвалі Конституційного суду щодо одностатевих шлюбів мало передувати всенародне голосування. Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений у Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.
У Берліні зранку 1 жовтня побралися двоє чоловіків. Цей шлюб став першим офіційно зареєстрованим одностатевим шлюбом у ФРН. (01.10.2017)
На тлі нападів ультраправих і пікетів релігійних консерваторів у Києві проходить масштабна європейська конференція лесбійок. Чому організатори обрали столицю України, з'ясовувала DW. (13.04.2019)
Сексуальна орієнтація міленіалів є гнучкою і виходить за рамки традиційних категорій, таких як гомосексуальність, гетеросексуальність або бісексуальність, особливо серед жінок - такими є дані нового дослідження. (08.05.2019)