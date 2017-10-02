Еквадор дозволив одностатеві шлюби

Еквадор став п'ятою країною в Південній Америці, що дозволила одностатеві шлюби, інформує агенція dpa.

Конституційний суд країни у середу, 13 червня, ухвалив рішення на користь двох гомосексуальних пар. За дозвіл їм одружитися проголосували п'ять суддів проти чотирьох. Раніше у католицькій країні одностатевим парам дозволялося лише цивільне співмешкання, але не шлюб.

Представники громадянських організацій лесбійок і геїв країни назвали рішення суддів КС історичним і зазначили, що воно є обов'язковим до виконання. "Ми боротимемся й надалі, тепер за дозвіл одностатевим парам всиновлювати дітей", - зазначила представниця національної організації ЛГБТ Діана Родрігез.

Водночас консервативні групи Еквадору вважають, що ухвалі Конституційного суду щодо одностатевих шлюбів мало передувати всенародне голосування. Серед країн Південної Америки одностатевий шлюб дозволений у Аргентині, Бразилії, Колумбії та Уругваї.