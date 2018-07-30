Ейфелеву вежу закрили через страйк працівників

Співробітники французької компанії SETE, котра займається обслуговуванням знаменитої Ейфелевої вежі, у середу, 1 серпня, оголосили страйк на знак протесту проти того, як організовані відвідування пам'ятки, інформує агенція AFP. Через це з обіду середи вежа залишається закритою для відвідування.

Працівники скаржаться на "страхітливі" черги, котрі щодня вишиковуються до паризької атракції у пік туристичного сезону. Повідомляється, що страйк триватиме також і четвер, 2 серпня.

Від початку липня половина вхідних квитків до вежі щоденно відкладається для відвідувачів, котрі купують їх заздалегідь онлайн, обираючи собі конкретний час візиту. Раніше лише 20 відсотків квитків можна було зарезервувати заздалегідь.

Крім того, керівництво пам'ятки вирішило зарезервувати конкретні ліфти для власників заздалегідь зарезервованих квитків. На думку працівників Ейфелевої вежі, саме це спричинило створення довжелезних черг, у які вишиковуються відвідувачі, котрі купують вхідні квитки на місці. Часом туристи в таких чергах змушені чекати понад три години перш ніж потрапити до Ейфелевої вежі.

Ситуація, що склалася, є вкрай виснажливою для працівників вежі, зазначається в заяві профспілки. Ейфелеву вежу обслуговують 300 співробітників. Торік пам'ятку відвідали понад шість мільйонів туристів.

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