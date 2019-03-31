 Езит-пол: Зеленський зберігає лідерство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2019

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Новини

Езит-пол: Зеленський зберігає лідерство

31 березня в Україні відбувся перший тур президентських виборів. Згідно з даними "Національного екзит-полу 2019" до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. DW стежить за підрахунком голосів.

Ukraine Präsidentschaftswahl 2019 | Wolodymyr Selenskyj, Kandidat (Getty Images/B. Hoffman)

В Україні в неділю, 31 березня, відбулось голосування в першому турі чергових виборів президента країни. На найвищу посаду в країні претендували рекордні 39 кандидатів. Виборчі дільниці зачинилися у 20:00. Другий тур президентських перегонів відбудеться 21 квітня 2019 року. DW стежить за подіями та за підрахунком голосів (час київський). 

++ 23:40 ++

Кандидат у президенти Володимир Зеленський обіцяє назвати першу п'ятірку кандидатів на важливі державні посади перед другим туром. Про це він заявив на брифінгу, передають "Українські Новини". "До другого туру я назву п'ятірку моєї команди", - сказав він і зазначив, що зараз не готовий озвучувати прізвищ. 

++ 23:03 ++

Результати опитування станом на 20:00 31 березня

Результати опитування станом на 20:00 31 березня

++ 23:00 ++

Стали відомими результати "Національного екзит-полу 2019", який спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова, станом на 20:00. Згідно з даними цього екзит-полу, перша п'ятірка кандидатів виглядає так:

Володимир Зеленський - 30,6 відсотка опитаних,

Петро Порошенко - 17,8 відсотка,

Юлія Тимошенко - 14,2 відсотка,

Юрій Бойко - 9,7 відсотка,

Анатолій Гриценко - 7,1 відсотка.

++ 22:25 ++

Центральна виборча комісія почала оприлюднювати дані опрацьованих протоколів з результатами голосування. На цей час опрацьовано 0,12 відсотка протоколів.

++ 22:20 ++

За даними поліції, біля будівлі ЦВК у Києві збираються люди, ситуація контрольована.

 

++ 22:15 ++

Президент Петро Порошенко вважає ключовим елементом другого туру президентських виборів передвиборчі дебати. "Ключовим елементом другого туру повинні бути передвиборчі дебати. І якщо хтось буде від них ухилятися, ми будемо знати, що йому нема чого сказати", - повідомив Порошенко. "Доля звела мене з маріонеткою Коломойського. Коломойському ми не дамо жодного шансу", - заявив він про свого конкурента у другому турі Володимира Зеленського.

++ 22:10 ++

Кандидат у президенти України, лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко заявляє, що за жодних обставин не підтримає у другому турі кандидата в президенти Петра Порошенка, але також не може закликати голосувати за кандидата в президенти Володимира Зеленського (1+1).

++ 22:05 ++

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі закликав демократичні сили підтримати кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського. "Володимир Зеленський - наступний президент України! Закликаю всі демократичні сили його підтримати без будь-яких попередніх умов. Зараз поразка Порошенка та його кліки - це приголомшливий шанс для України", - написав Саакашвілі на своїй сторінці у Facebook ввечері 31 березня. Раніше Саакашвілі заявляв, що 1 квітня прилетить до Києва. В'їзд до України йому заборонений.

++ 22:00 ++

За даними на 20 годину, отриманими ЦВК зі 133 територіальних виборчих округів, явка виборців становила 63,62 відсотка. Найвищу явку зафіксовано у Львівській області (68,36 відсотка) та в Києві (68,14 відсотка), найнижчу - в Закарпатській області (48,84 відсотка).

++ 21:30 ++

ЦВК оновлює дані щодо явки виборців. Активність виборців на виборах президента станом на 20:00 становить 65,28 відсотка, за даними 40 зі 199-ти виборчих округів в усій країні, повідомляється на сайті ЦВК України. Наразі відсутні дані з Івано-Франківської, Вінницької, Житомирської та Чернівецької областей. 

++ 21:15 ++

Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко спростовують інформацію про нібито перемовини між ними. Зеленський заявив, що не проводить переговорів з іншими політичними силами про підтримку в другому турі виборів, зокрема з Тимошенко та її штабом. Тимошенко переконана, що дані ЦВК покажуть, що вона братиме участь у другому турі голосування. "Ми розраховуємо на те, що після підбиття реальних результатів виборів, збору оригіналів протоколів ми боротимемося з Володимиром Зеленським у другому турі. Й тому ніяких переговорів до завершення підрахунку голосів ми не проводимо", - заявила Тимошенко, слова якої наводить "Інтерфакс-Україна".  

++ 20:40 ++

"Це тільки перший крок до великої перемоги... Екзит-полів багато - переможець один", - заявив Володимир Зеленський на брифінгу в своєму штабі. Згідно з результатами всіх чотирьох екзит-полів, які проводилися в Україні, у першому турі президентських виборів Зеленський набрав найбільше голосів. Як заявив координатор штабу Зеленського Олександр Корнієнко, між першим і другим туром кандидату потрібно збільшити команду в чотири рази. "Щоб захистити результати у другому турі, знадобиться 210 тисяч спостерігачів, агітаторів, членів комісій. Зараз у нас тільки 40 тисяч", - сказав він. У свою чергу, політтехнолог штабу Зеленського Дмитро Разумков заявив, що якщо дебати будуть потрібні українському народу, то дебати будуть. "Сьогодні ми такого запиту не бачимо", - сказав він.

Зеленський в очікуванні результатів екзит-полів

Зеленський в очікуванні результатів екзит-полів

++ 20:30 ++

Кандидат в президенти Петро Порошенко на брифінгу "як президент і громадянин" подякував виборцям. "Жодних президентських виборів з такою гострою конкуренцією, як була під час кампанії 2019 року, Україна не знала", - заявив Порошенко.

++ 20:20 ++

Кандидатка в президенти Юлія Тимошенко назвала результати екзит-полу замовними з боку Петра Порошенка. Вона заявила, що за даними опитувань на виході з виборчих дільниць, проведених її штабом, лідером перегонів є Володимир Зеленський, але другий результат отримала "її команда, набравши 20,9 відсотка голосів виборців". Тимошенко закликала своїх прихильників вийти до дільниць і "захистити результати першого туру виборів".

++ 20:15 ++

Народний депутат України (позафракційний) Мустафа Найєм стверджує, що штаби кандидатів в президенти Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко ведуть переговори про об'єднання у другому турі президентських виборів. Про це Найєм написав у своєму Telegram-каналі незадовго до завершення голосування. За його словами, якщо домовленості будуть досягнуті, фактично це означатиме, що Зеленський оголосить своїм прем'єр-міністром Тимошенко.

++ 20:01 ++

Результати опитування станом на 18:00 31 березня

Результати опитування станом на 18:00 31 березня

++ 20:00 ++

Оприлюднені результати станом на 18:00 "Національного екзит-полу 2019", який спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Згідно з даними цього екзит-полу, до другого туру виходять Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Перша п'ятірка кандидатів виглядає так:

Володимир Зеленський - 30,4 відсотка опитаних,

Петро Порошенко - 17,8 відсотка,

Юлія Тимошенко - 14,2 відсотка,

Юрій Бойко - 9,8 відсотка,

Анатолій Гриценко - 7,1 відсотка.

Польовий етап дослідження здійснювали Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 400 виборчих дільниць (по 200 для кожної соціологічної компанії).На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько тисячі. Очікуваний обсяг вибірки - близько 17 000 респондентів (залежно від явки виборців).

Дивитись відео 04:37

Вперше на голосування: що ці вибори для молодих українців? (29.03.2019)

Посилання в інтернеті

https://cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=719.html

Аудіо й відео до теми

Вперше на голосування: що ці вибори для молодих українців? (29.03.2019)  

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