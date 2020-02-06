 Евакуйовані з Уханю прибули в медичний центр у Нових Санжарах на тлі протесту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

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Новини

Евакуйовані з Уханю прибули в медичний центр у Нових Санжарах на тлі протесту

Автобуси з евакуйованими з китайського Уханю громадянами України та іноземцями прибули до медичного центру "Нові Санжари" в Полтавській області. Місцеві жителі вийшли на протест, виникали сутички з правоохоронцями.

Увечері силовики відтіснили людей з дороги, де мали проїхати автобуси з евакуйованими

Увечері силовики відтіснили людей з дороги, де мали проїхати автобуси з евакуйованими

Автобуси з евакуйованими з китайського Уханю українцями та іноземцями ввечері у четвер, 20 лютого, прибули на територію медичного центру Нацгвардії "Нові Санжари" в Полтавській області. Прибуття евакуйованих супроводжувалося протестами та сутичками між місцевими жителями та правоохоронцями. Протестувальники, які зібралися уздовж дороги, жбурляли каміння в автобуси, в одному з них розбили вікно. Вони також запалили вогнище. Журналісти з місця події повідомляють про кількох травмованих, правоохоронці затримували мітингарів.

Протести у Нових Санжарах

Протести у селищі Нові Санжари тривали упродовж дня. Місцеві жителі виступали проти того, щоб евакуйовані з Уханю були розміщені на карантин у розташованому на території селища медичному центрі Національної гвардії. На дорозі, по якій мали проїхати автобуси з евакуйованими, зібралися місцеві жителі. Дорогу в селищі перекрив кордон з правоохоронців.

За даними ЗМІ, вдень на дорозі до медичного центру зібралися близько 500 людей, до вечора кількість протестувальників стала меншою. Виникали незначні сутички між протестувальниками та правоохоронцями, які відтіснили людей від дороги.

Тим часом до Полтавської області вилетів прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. У своєму Telegram-каналі він повідомив, що в Нових Санжарах працюватиме оперативний штаб уряду.

Перед цим персонал медичного цетру "Нові Санжари" вивезли з нього, ніхто з них не контактуватиме з евакуйованими, повідомив український уряд. Там наголосили, що у разі виявлення серед евакуйованих хворого його ізолюють, а решті продовжать карантин ще на 14 днів.

Тим часом літак авіакомпанії SkyUp, що здійснював евакуацію, пройшов процедуру дезінфекції, повідомила компанія. На кілька годин він залишався закритим на окремій стоянці аеропорту "Харків". Пізніше в ньому поміняють фільтри системи кондиціонування.

Літак, який доправив евакуйованих з Уханю, під час дозаправки в аеропорту Бориспіль

Літак, який доправив евакуйованих з Уханю, під час дозаправки в аеропорту "Бориспіль"

Місцеві депутати - проти карантину в медичному центрі

Депутати Новосанжарської селищної ради виступили проти розміщення евакуйованих у медцентрі. Вони наполягають, що заклад, який розташований у житловому масиві селища, не пристосований для карантинного утримання евакуйованих, оскільки в ньому немає ізоляторів, боксів, а також належної вентиляційної системи. Депутати також зазначають, що каналізаційна система медцентру під'єднана до централізованої каналізаційної системи селища, яка витікає на відкриті поля фільтрації в селі Зачепилівка, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Своєю чергою голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов заявив, що евакуація та обсервація людей здійснюються з дотриманням усіх належних заходів безпеки та з урахуванням усіх рекомендацій ВООЗ. "Ми своїх у небезпеці не залишимо. Ми евакуюємо здорових людей, на борту літака не було осіб із симптомами респіраторних захворювань та інфекцій. Робимо все, щоб жителі Полтавщини були у безпеці", - наголосив він.

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