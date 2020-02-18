Евакуація українців з Уханю: на посадку з'явилися всі заявлені особи

Літак для евакуації українців та іноземців з Китаю приземлився в аеропорту Уханю, який є епіцентром коронавірусу, повідомив у середу, 19 лютого секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов.

На евакуацію з'явилися усі заявлені 48 українців та 29 іноземців, повідомив держсекретар міністерства закордонних справ Андрій Заяць, передає агенція "Інтерфакс-Україна". Серед іноземців - громадяни Аргентини, Домінікани, Еквадору, Сальвадору, Казахстану, Коста-Рики та інших країн. За словами Заяця, громадяни Казахстану залишать літак під час посадки в Алмати через кілька годин після вильоту з Уханю. Крім того, в Алмати зміниться екіпаж рейсу.

Всі пасажири літака здорові

Пасажири вже пройшли два етапи санітарного контролю та паспортний контроль і наразі проходять третій етап санконтролю, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль. Він додав, що всі пасажири здорові.

Представник ДСНС, чий персонал залучений для транспортування прибулих у місця 14-денного карантину, повідомив, що приліт літака з Уханю в Україну очікується 20 лютого приблизно о 8 ранку. При цьому аеропорт посадки літака, як і чотири місця обсервації, поки не називають.

Дмитро Коваль зазначив, що чотири пункти обсервації розташовані в різних регіонах України та забезпечені необхідними ліками й обладнанням. "Біля місць, визначених для обсервації евакуйованих з Уханю, є інфекційні лікарні. Щодо лікування - воно симптоматичне, й ці лікарні обладнані всім необхідним устаткуванням і забезпечені ліками. До місця обсервації в разі потреби буде залучено додатковий медперсонал", - сказав Коваль.