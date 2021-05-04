Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (27.09.2018)

Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.