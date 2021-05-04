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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "евакуатор".
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Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?
Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.
Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.