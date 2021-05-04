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Евакуатор

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "евакуатор".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео)

Окрім штрафів та евакуаторів: як мерія Києва експериментує з паркуванням (відео) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням у столиці. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Однак, попри обіцянки КМДА, її запуск затримується. Чому?

Паркування в Києві: експерименти мерії без стратегії? (04.05.2021) 04.05.2021

Влада Києва не перший рік намагається навести лад з паркуванням. Окрім штрафів та евакуаторів, зарадити має автоматична система контролю за паркуванням. Попри обіцянки КМДА її запуск затримується. Експерти закидають мерії відсутність стратегії.

Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою

Повернення евакуаторів у Києві. Чи наведе примусова евакуація лад із парковкою 14.02.2019

Комунальники в Києві разом із поліцією почали евакуйовувати машини порушників. Але експерти не очікують, що це швидко виправить ситуацію в місті.
Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео)

Паркування по-новому: де обіцяна реформа (відео) 05.11.2018

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст давно б звільнили від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?

Реформа паркування: чому закон досі не запрацював? (05.11.2018) 05.11.2018

Якби в Україні почали виконувати новий закон про паркування, вулиці міст уже очистили б від хаотично запаркованих машин. Чому нова система паркування досі не запрацювала у Києві?

Нові правила паркування: відеофіксація і штрафи поштою (27.09.2018) 27.09.2018

Що треба знати про нові правила паркування, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації автомашини? DW розібралася у новому законі про реформу системи паркування. Президент Петро Порошенко підписав його ще у березні, а нині, через 180 днів, закон нарешті набув чинності.

Найважливіше про нові правила паркування (відео)

Найважливіше про нові правила паркування (відео) 29.03.2018

Президент України підписав закон про реформу системи паркування. Ми зробили підбірку найважливіших норм, які варто знати, щоб заощадити на штрафі та уникнути евакуації.

Як паркуються в Німеччині

Як паркуються в Німеччині 11.08.2017

Штрафи за неправильне паркування у Німеччині - від 10 до 65 євро. Якщо ж контролерам доведеться викликати евакуатор, таке порушення коштуватиме значно дорожче.