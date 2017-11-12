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Діярбакир - Місто на південному сході Туреччини.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Діярбакир".
Активісти міста Діярбакир, неофіційної столиці турецького Курдистану, виступають проти референдуму, ініційованого турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Курди борються за кожний голос. Однак ця боротьба – не з легких. Чимало курдських активістів – за ґратами.
Турецький президент продовжує "закручувати гайки" опозиції: за кілька днів після арешту низки критичних журналістів поліція затримала більше десятка опозиційних політиків. Критика Заходу зростає. Турецького посла у ФРН викликали "на килим".