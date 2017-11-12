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Діярбакир

Діярбакир - Місто на південному сході Туреччини.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Діярбакир".

Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі

Потужний землетрус на кордоні Ірану з Іраком, є загиблі 12.11.2017

Підземні поштовхи були відчутні в Ірані, Іракському Курдистані та навіть в Туреччині. Щонайменше 10 осіб загинули, ще десятки - травмовано.
Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє людей загинули

Сутичка під час референдуму в Туреччині: двоє людей загинули 16.04.2017

Дві особи загинули під час сутички із застосуванням ножів і вогнепальної зброї в населеній переважно курдами турецькій провінції Діярбакир. Імовірною причиною називають різницю в політичних поглядах.

Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017) 13.04.2017

Активісти міста Діярбакир, неофіційної столиці турецького Курдистану, виступають проти референдуму, ініційованого турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Курди борються за кожний голос. Однак ця боротьба – не з легких. Чимало курдських активістів – за ґратами.
AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам

AI вимагає від Анкари гарантувати повернення вигнаним курдам 06.12.2016

У Amnesty International заявляють, що Анкара має забезпечити курдським сім'ям повернення до Діярбакиру. Правозахисники закинули турецькій владі відсутність конкретних планів з повернення курдів.

У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ

У Туреччині затримали журналісток найбільших західних ЗМІ 27.11.2016

Турецька влада взяла під варту двох журналісток, які висвітлювали ситуацію в курдських регіонах країни для західних медіа.
Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Діярбакирі 05.11.2016

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у турецькому місті Діярбакир. Анкара вже встигла покласти відповідальність за теракт на "Робітничу партію Курдистану".

У боротьбі з опозицією Ердоган ризикує посилити конфронтацію із Заходом (04.11.2016) 04.11.2016

Турецький президент продовжує "закручувати гайки" опозиції: за кілька днів після арешту низки критичних журналістів поліція затримала більше десятка опозиційних політиків. Критика Заходу зростає. Турецького посла у ФРН викликали "на килим".
Вибух у Діярбакирі: вісім загиблих, понад сотня поранених

Вибух у Діярбакирі: вісім загиблих, понад сотня поранених 04.11.2016

За словами прем'єр-міністра Туреччини Біналі Їлдирима, теракт організувала "Робітнича партія Курдистану" (РПК), один з членів якої також загинув.

Спочатку нічні арешти, потім вибухи у Діярбакірі (04.11.2016) 04.11.2016

Після затримання депутатів прокурдської "Демократичної партії народів" у Туреччині вранці пролунав вибух. Щонайменше 30 людей було поранено. Затримання курдських політиків спричинило акції протесту в Туреччині та Німеччині.

Турецька поліція затримала групу курдських політиків

Турецька поліція затримала групу курдських політиків 04.11.2016

Серед затриманих депутатів турецького парламенту - співголови прокурдської "Демократичної партії народів" Селахаттін Демірташ та Фіген Юксекдаг. Після затримання у населеному курдами місті Діярбакир пролунав вибух.
Вибухи в Туреччині: загинули щонайменше 13 осіб, десятки поранених

Вибухи в Туреччині: загинули щонайменше 13 осіб, десятки поранених 10.08.2016

Щонайменше 13 людей загинули і кілька десятків були поранені внаслідок вибухів на південному сході Туреччини. Турецька влада звинувачує в нападах бойовиків Робітничої партії Курдистану.
Внаслідок теракту в Туреччині загинули щонайменше три людини

Внаслідок теракту в Туреччині загинули щонайменше три людини 10.05.2016

Машина, начинена вибухівкою, врізалася в автобус з поліцейськими в турецькому місті Діярбакирі. Державне інформагентство заявило, що атака була організована забороненою Робітничою партією Курдистану.
ЗМІ: Шість силовиків загинули внаслідок вибуху бомби в Туреччині

ЗМІ: Шість силовиків загинули внаслідок вибуху бомби в Туреччині 02.04.2016

У результаті вибуху бомби в місті Нусайбін на південному сході Туреччини загинули п'ять солдатів та один поліцейський. Відповідальність за скоєний напад турецька сторона покладає на курдську РПК.
ЄС закликає Анкару відновити мирний діалог з курдами

ЄС закликає Анкару відновити мирний діалог з курдами 02.04.2016

Єдиний шлях до мирного врегулювання - справжній політичний діалог між турецькою владою та курдами у межах переговорного процесу, вважає верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Федеріка Могеріні.
Прем'єр Туреччини відвідав Діярбакир попри теракт курдських бойовиків

Прем'єр Туреччини відвідав Діярбакир попри теракт курдських бойовиків 01.04.2016

Прем'єр-міністр Туреччини Ахмет Давутоглу відвідав з візитом південно-східне турецьке місто Діярбакир попри теракт напередодні. Тим часом "Робітнича партія Курдистану" взяла на себе відповідальність за скоєне.
Туреччина: унаслідок вибуху загинули семеро поліцейських

Туреччина: унаслідок вибуху загинули семеро поліцейських 31.03.2016

Кількість загиблих унаслідок вибуху бомби у місті Діярбакирі сягнула семи осіб. Усі вони - співробітники поліції. Повідомляється також про 27 поранених, у тому числі серед цивільного населення.
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