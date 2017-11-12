Курди проти референдуму Ердогана: боротьба за право голосу (13.04.2017)

Активісти міста Діярбакир, неофіційної столиці турецького Курдистану, виступають проти референдуму, ініційованого турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Курди борються за кожний голос. Однак ця боротьба – не з легких. Чимало курдських активістів – за ґратами.