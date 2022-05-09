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Діти

Діти

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "діти".

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: Це війна проти мирного населення

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення" 09.05.2022

Очевидці Другої світової війни, які пережили один з найбільших збройних конфліктів в історії людства, розповіли, як переживають сучасну повномасштабну війну Росії проти України.

Зґвалтування як знаряддя війни: свідчення жертв та шанси покарати винних (03.05.2022) 03.05.2022

Свідчень про випадки зґвалтувань дорослих і маленьких українок та українців, до яких вдавалися військові РФ, стає дедалі більше. Що розповідають постраждалі та психологи, які з ними працюють?
Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні

Для дітей України: німецький рок-співак продає свої плакати на аукціоні 02.05.2022

Рок-музикант Удо Лінденберґ відомий у Німеччині і як художник. Наразі його антивоєнні плакати виставлені на онлайн-аукціоні. Зібрані кошти підуть на екстрену допомогу дітям в Україні.
Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями

Анджеліна Джолі у Львові: Акторка шукала укриття і зустрілась з біженцями 30.04.2022

Коли голлівудська зірка і посолка ООН перебувала на залізничному вокзалі Львова, у місті пролунала сирена повітряної тривоги, тож їй довелося швидко шукати найближче бомбосховище.

100 кілометрів пішки з Маріуполя (26.04.2022) 26.04.2022

П'ять днів знадобилося родині з чотирма дітьми, аби пішки дістатися з Маріуполя до Запоріжжя. До того діти два місяці жили в підвалі. Ось що вони розповідають.

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі

ООН закликає до негайного припинення вогню в Маріуполі 24.04.2022

Десятки тисяч людей, серед яких жінки, діти та літні люди, перебувають у небезпеці і повинні бути негайно вивезені з Маріуполя, наголосив координатор ООН щодо України Амін Авад.

Травма від війни у дитинстві - шрам на все життя (14.04.2022) 14.04.2022

6-річний Макар утік від війни в Україні і навіть зараз у Німеччині боїться гучних звуків. 94-річний Горст в дитинстві пережив Другу світову війну, але й досі не може її забути.

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти

Атака на вокзал Краматорська: 39 загиблих, серед них - діти 08.04.2022

Як повідомляє речник СБУ, кількість жертв внаслідок обстрілу РФ залізничного вокзалу у Краматорську зросла до 39 людей, серед них - чотири дитини.

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022) 05.04.2022

Міни, вбиті й спалені тіла, зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "Діти". У Бучі українські слідчі збирають свідчення про воєнні злочини. Кореспондентка DW відвідала звільнене місто. Ось як зараз виглядає Буча.

Як 7-річна дівчинка живе у бомбосховищі (05.04.2022) 05.04.2022

7-річна Лія живе у бомбосховищі від самого початку війни Росії проти України. Тут вона грає, дивиться мультики та навчається. Як влаштовано її життя у бомбосховищі?
В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено

В ООН нарахували вже 1417 загиблих цивільних в Україні, ще 2038 поранено 03.04.2022

Фактичні цифри загиблих і поранених цивільних значно вищі, визнають у УВКПЛ ООН. Найважче оцінити ситуацію з втратами цивільного населення у Маріуполі, Волновасі, Ізюмі, Попасній, Ірпені, йдеться в доповіді.
Війна в Україні та стара німецька травма

Війна в Україні та стара німецька травма 03.04.2022

У багатьох німців старшого віку кадри смерті, руйнувань та потоку біженців з України розворушили спогади про власний досвід Другої світової війни.

Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали ДІТИ

Солідарність із Маріуполем: у Берліні перед драмтеатром написали "ДІТИ" 27.03.2022

Напередодні Всесвітнього дня театру біля входу до німецького театру у Берліні з ініціативи українського посольства з'явився напис "ДІТИ". До ініціативи долучилися актори, активісти та українські дипломати.

Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи

Українські біженці в Польщі: теплий прийом, туманні перспективи 22.03.2022

У Польщі українці отримують дозвіл на роботу, а також доступ до системи соцзабезпечення та охорони здоров'я. Проте перспективи українських мігрантів у країні невизначені.
Німецькі школи приймають дітей-біженців з України

Німецькі школи приймають дітей-біженців з України 21.03.2022

Школи у Німеччині хочуть дати українським дітям шанс здобути освіту та не втратити майбутнє. При цьому навчальним закладам доводиться враховувати наслідки двох років пандемії.

Війна в Україні: сльози дітей, розпач дорослих (18.03.2022) 18.03.2022

Від початку війни Росії проти України загинули вже понад 100 дітей. Діти бояться обстрілів, бояться за своїх близьких, бояться смерті. Аби захистити їх від жахіть війни, дітей намагаються вивезти в безпечні країни. Нині приблизно кожен другий український біженець - це дитина.
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