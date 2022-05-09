Як 7-річна дівчинка живе у бомбосховищі (05.04.2022)

7-річна Лія живе у бомбосховищі від самого початку війни Росії проти України. Тут вона грає, дивиться мультики та навчається. Як влаштовано її життя у бомбосховищі?