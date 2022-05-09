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Діти
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "діти".
Міни, вбиті й спалені тіла, зруйновані будинки, розстріляні автівки з написом "Діти". У Бучі українські слідчі збирають свідчення про воєнні злочини. Кореспондентка DW відвідала звільнене місто. Ось як зараз виглядає Буча.
Від початку війни Росії проти України загинули вже понад 100 дітей. Діти бояться обстрілів, бояться за своїх близьких, бояться смерті. Аби захистити їх від жахіть війни, дітей намагаються вивезти в безпечні країни. Нині приблизно кожен другий український біженець - це дитина.