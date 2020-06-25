Діти "низької якості": голова комітету Ради назвала реакцію на її заяву булінгом

Депутатка Верховної Ради від фракції "Слуга народу", глава парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова, яка раніше висловила думку, що у безробітних людей народжуються діти "низької якості", назвала реакцію на її слова "організованим булінгом".

Про це вона написала у п'ятницю, 26 червня, на своїй сторінці у Facebook. У своій заяві, яку вона назвала "постом глибокої вдячності і вибачення", Третьякова заявила, що не збирається складати повноваження глави парламентського комітету з соцполітики, а суспільство ще може почути її нові заяви щодо соцполітики в країні.

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"Дякую усім за щирі слова підтримки. Вони надзвичайно важливі для мене під час організованого булінгу. Багато хто розуміє, що відбувається насправді, чому все з'явилося тільки зараз, і що я мала на увазі у публічній зустрічі/лекції у Київській школі економіки. І ще буду мати у майбутніх лекціях, виступах, зустрічах. Бо нікуди не збираюсь йти під тиском зовні. Буду робити свою справу, реалізовувати план законодавчих ініціатив (реформ), який розробляла все своє життя", - написала Третьякова.

Втім, депутатка визнала, що невдало обрала слова, і пояснила це хвилюванням під час довгого публічного виступу. "Так, слова обрані невдало. Хто з нас не помиляється, тим більше в момент довгих публічних виступів? Й досі намагаюся впоратися з прискореним серцебиттям перед подібними виступами", - написала вона.

Діти "низької якості"

24 червня Галина Третьякова під час публічного виступу заявила, що що у людей, які заводять дітей заради соціальних виплат, вони народжуються "низької якості".

"Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються сім'єю, і народження дитини відбувається не для того, щоб надати їй освіту і рівні права, а народжують дитину, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми, скажу різко, отримуємо дітей низької якості. Це призводить до того, що вони сідають на публічні кошти. Це теж Маргатер Тетчер казала колись", - заявила Третьякова в ефірі у відеосервісі Zoom, запис якого було оприлюднено в соціальній мережі Facebook.

Так Третьякова розмірковувала про те, яким має бути справедливий розподіл соціальних виплат в державі, і хто заслуговує на грошову допомогу.

Українська омбудсменка Людмила Денісова у четвер, 25 червня, засудила заяви Третьякової і наголосила, що "прояви мови ворожнечі, заклики до насильства і дискримінації є неприпустимими і мають рішуче засуджуватись у будь-якому демократичному суспільстві".