"Діра" в Facebook: мобільні додатки отримали доступ до фото мільйонів людей

Американська інтернет-компанія Facebook у п'ятницю, 14 грудня, вибачилася за витік даних користувачів, який трапився з 13 по 25 вересня 2018 року. Через технічний недолік системи сотні мобільних додатків раптово отримали доступ до фотографій користувачів. Витік даних міг стосуватися близько 6,8 мільйона з понад двох мільярдів особистих Facebook-акаунтів.

Мобільні додатки отримали доступ до фотографій, які користувачі додавали до "історій" (Facebook Stories), а також до завантажених у соцмережу, однак не опублікованих світлин (чернетки постів). Натомість за звичайних обставин мобільні додатки, в яких користувачі реєструються за допомогою Facebook, мають доступ лише до світлин, які люди опублікували на своїх сторінках.

Несанкціонований доступ до фото могли отримати до 1500 мобільних додатків від 876 розробників, передає інформагенція dpa. Facebook стверджує, що поінформував користувачів, яких зачепив цей "баг". Компанія не уточнила, коли саме стало відомо про "діру" в системі захисту даних.

Нагадаємо, що це не перший скандал навколо захисту даних, який спалахує навколо Facebook цьогоріч. У жовтні через недоліки в системах безпеки хакери отримати доступ до особистих даних 29 мільйонів акаунтів.

Також нещодавно британський регулятор оштрафував Facebook на 500 тисяч фунтів стерлінгів через скандал навколо діяльності фірми Cambridge Analytica. Між 2007-м і 2014-м роками соцмережа нечесно використовувала особисті дані користувачів і передавала їх третій стороні без дозволу.