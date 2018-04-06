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Ділма Руссефф

Ділма Руссефф – бразильський політик, колишній президент Бразилії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ділма Руссефф". Ділма Руссефф була президентом Бразилії з 2011 до 2016 року. Вона стала першою в історію Бразилії жінкою, яку обрали на посаду президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента Лули да Сілви

У Бразилії видали ордер на арешт екс-президента Лули да Сілви 06.04.2018

72-річний екс-президент Бразилії має упродовж 24 годин прийти до поліції. Лула да Сілва, якого визнали винним у корупції, вважає, що йому перешкоджають взяти участь у виборах.
Коментар: Випробування для бразильської демократії

Коментар: Випробування для бразильської демократії 25.01.2018

Попереду в Бразилії буремні часи. Після вироку суду щодо апеляції екс-президента Лули да Сілви триватимуть юридичні суперечки, які унеможливлять будь-яку конструктивну дискусію, вважає Френсіс Франса.
Двох екс-президентів Бразилії звинуватили в створенні злочинної організації

Двох екс-президентів Бразилії звинуватили в створенні "злочинної організації" 06.09.2017

За даними генпрокурора Бразилії, два колишніх президенти країни причетні до масштабної корупції та створенні "злочинної організації". Відповідний позов поданий до верховного суду Бразилії.

Президент Бразилії зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції

Президент Бразилії зберіг свою посаду на тлі підозр у корупції 03.08.2017

Більшість бразильських законодавців проголосували проти усунення президента країни Мішела Темера від влади. Главу держави підозрюють в участі в масштабній корупційній схемі.
Коментар: Вирок екс-президенту Бразилії - корупціонеру та політичному кумиру

Коментар: Вирок екс-президенту Бразилії - корупціонеру та політичному кумиру 13.07.2017

Успіх залишається успіхом. Незалежно від того, яким буде остаточний вирок екс-президентові Бразилії Лулі да Сілві, він не перекреслить його значного політичного внеску, вважає Астрід Пранґе.
Екс-глава Бразилії да Сілва знову збирається у президенти

Екс-глава Бразилії да Сілва знову збирається у президенти 11.05.2017

Да Сілва впевнений, що є саме тим "залізним робітником", який зможе навести порядок в Бразилії. Екс-президента судять за обвинуваченнями у корупції.

Поліція в Сан-Паулу розігнала акцію проти нового президента Бразилії

Поліція в Сан-Паулу розігнала акцію проти нового президента Бразилії 05.09.2016

Протестувальники виступили проти відсторонення Ділми Руссефф та призначення Мішела Темера новим президентом Бразилії. Організатори повідомили, що у демонстрації взяли участь 50 тисяч осіб.
Президентці Бразилії Ділмі Руссефф оголосили імпічмент

Президентці Бразилії Ділмі Руссефф оголосили імпічмент 31.08.2016

Бразильський сенат 61 голосом проти 20 підтримав імпічмент президентки Ділми Руссефф, якій закидають масштабні корупційні схеми.
Президентка Бразилії: Процес імпічменту має гіркий присмак несправедливості

Президентка Бразилії: Процес імпічменту має гіркий присмак несправедливості 29.08.2016

Президентка Бразилії Ділма Руссефф виступила перед сенатом, який розглядає справу про її можливий імпічмент. Глава держави вважає звинувачення безпідставними.

Чи допоможуть Бразилії Олімпійські ігри виборсатися з кризи? (25.08.2016) 25.08.2016

Бразилія переживає одну з найважчих криз за останні десятиліття. Країна сподівається на позитивний вплив на економіку Олімпійських ігор, що пройшли у Ріо. Експерти, втім, не поділяють таких надій.

Бразилія: Руссефф за крок від імпічменту (10.08.2016) 10.08.2016

Відсторонена від посади президентка Бразилії Ділма Руссеф опинилася за крок від імпічменту. Сенат Бразилії більшістю голосів прийняв рішення відправити справу Руссефф до суду.
Імпічмент у Бразилії: сенат відправив справу президентки Руссефф у суд

Імпічмент у Бразилії: сенат відправив справу президентки Руссефф у суд 10.08.2016

Бразильський сенат відправив справу відстороненої президентки Ділми Руссефф у суд, який відбудеться наприкінці серпня та може завершитися її імпічментом.
Олімпіада в Ріо-де-Жанейро: змагання на тлі кризи й суперечок

Олімпіада в Ріо-де-Жанейро: змагання на тлі кризи й суперечок 28.07.2016

За менше ніж 10 днів до відкриття Олійспійських ігор Бразилія досі не впоралася з низкою проблем - від інфраструктурних до політичних. Які сюрпризи чекають на туристів та спортсменів у Ріо-де-Жанейро, з'ясовувала DW.

DW Новини за 100 секунд (3.06.2016) 03.06.2016

У Парижі розпочалась конференція з врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту. Радник канцлерки Німеччини заявив про передчасність дискусії про скасування санкцій проти РФ. Щонайменше шестеро людей загинули під час повені в Баварії.
В.о. президента Бразилії має намір об'єднати країну, але не має підтримки

В.о. президента Бразилії має намір об'єднати країну, але не має підтримки 13.05.2016

Мішел Темер сформував новий уряд і президентську адміністрацію. Його рейтинг серед бразильців - у межах статистичної похибки.

DW Новини за 100 секунд (12.05.2016) 12.05.2016

НАТО відкриває базу ПРО в Румунії. Бразильську президентку Руссефф відсторонили від посади. В Росії блокують сайт "Крым. Реалии".
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