Ділма Руссефф – бразильський політик, колишній президент Бразилії.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Ділма Руссефф". Ділма Руссефф була президентом Бразилії з 2011 до 2016 року. Вона стала першою в історію Бразилії жінкою, яку обрали на посаду президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.