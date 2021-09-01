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Діагностика

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "діагностика".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Інноваційна діагностика: чи може собака винюхати рак? (01.09.2021) 01.09.2021

Собаки відчувають і розрізняють запахи значно краще, ніж люди. Нишпоркам можна довіряти пошук не лише наркотиків чи вибухівки, але й онкологічних захворювань у людей. Наскільки точні такі діагнози?

Мистецтво про рак: про що розповідає "Смертельно красива виставка" (04.02.2021) 04.02.2021

Це не просто картини, а збільшені у 100 разів уражені раком легені її авторки. Незвичайна виставка відкрилась у Києві до всеукраїнського Року обізнаності про рак легень. Її авторка - перехворіла на рак легень і тепер через мистецтво хоче достукатись до українців, щоб вони робили ранню діагностику. 
Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак

Нова небезпека: врятуватися від коронавірусу, але отримати інсульт чи рак 28.05.2020

Німецькі лікарі б'ють на сполох, що люди з серйозними захворюваннями почали рідше звертатися за медичною допомогою, побоюючись заразитися коронавірусом. Це може мати серйозні наслідки, застерігають медики.
ВООЗ передала Україні реагенти для діагностики коронавірусу

ВООЗ передала Україні реагенти для діагностики коронавірусу 18.03.2020

Реагентів для діагностики зразків на COVID-19 має вистачити для тестування понад 1,6 тисячі осіб. Тим часом Міжнародний комітет Червоного Хреста постачатиме в Україну медобладнання та медикаменти.

Маски від коронавірусу: креатив чи засіб захисту? (28.02.2020) 28.02.2020

На тлі поширення коронавірусу у Гонконгу дефіцит респіраторних масок. Волонтери театрального гуртка креативно підійшли до вирішення цієї проблеми. Дивіться, як саме та чи дійсно маски є ефективним захистом.
Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео)

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, ізолюють і лікують (відео) 28.02.2020

Німеччина готується до пандемії коронавірусу. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?
Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020)

Коронавірус у Німеччині: як діагностують, де ізолюють і чим лікують (27.02.2020) 27.02.2020

Німеччина готується до пандемії коронавірусу: кілька десятків випадків інфікування COVID-19 вже зафіксовано у різних федеральних землях. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?
Ми не ідіоти: Радуцький про відкат медреформи (відео)

"Ми не ідіоти": Радуцький про відкат медреформи (відео) 07.08.2019

Радник президента України Михайло Радуцький в інтерв’ю DW розповів, що команда Зеленського далі робитиме із українською медициною та медичною реформою Уляни Супрун.
Медична реформа не за планом? (відео)

Медична реформа не за планом? (відео) 16.05.2019

Медична реформа в Україні має бути реалізована за три роки. Проте, схоже, у ці терміни вкластися не вдасться. Чому?

Медреформа не за планом: чому другий етап пробуксовує? (15.05.2019) 15.05.2019

В Україні вже розпочався другий етап медреформи, а ще не до кінця втілений перший етап. Декларації з лікарями нині підписали лише дві третини українців. Решта з липня цього року не зможе безкоштовно потрапити до лікарів. Чому медреформа побуксовує?

Безкоштовна діагностика раку для українців: як це працюватиме? (04.04.2019) 04.04.2019

З літа українці зможуть безкоштовно робити скринінгові тести на рак - заявила Уляна Супрун. Мета програми МОЗ "Безкоштовна діагностика" - виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях, щоб знизити рівень смертності від раку.
Штучний інтелект у медицині: комп'ютер знає, що з вами не так

Штучний інтелект у медицині: комп'ютер знає, що з вами не так 13.11.2018

Сьогодні багато технологій створюються на базі штучного інтелекту. Медицина не лишилась осторонь цих тенденцій. Можливості застосування для діагностики й лікування досить різноманітні, а іноді справді курйозні.

Рак грудей: прорив у лікуванні? (06.06.2018) 06.06.2018

70 відсоткам хворих на рак грудей не потрібна хіміотерапія. Принаймні так стверджують американські онкологи, які провели масштабне дослідження. Визначити це можна за допомогою генетичного тесту.

Чому епідемія туберкульозу в Україні не припиняється (23.03.2018) 23.03.2018

В Україні один з найвищих рівнів захворюваності на важку форму туберкульозу, проти якої безсилі антибіотики. Чому це так? Активістка Ольга Клименко показала DW умови, в яких відбувається терапія. І це відповідь на запитання.

Нерівна боротьба із мультирезистентним туберкульозом в Україні (23.03.2018) 23.03.2018

Понад чверть усіх випадків захворювання на туберкульоз в Україні спричинені мультирезистентним штамом. Найдієвіші антибіотики безсилі проти хвороби. Закриті і погано устатковані заклади лікування ускладнюють терапію.

Діагностика туберкульозу за допомогою смартфонів (20.04.2017) 20.04.2017

Наразі смартфони вміють більше, ніж розважати й консультувати. Шведські вчені навчили їх діагностувати туберкульоз.

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