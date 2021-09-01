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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "діагностика".
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Це не просто картини, а збільшені у 100 разів уражені раком легені її авторки. Незвичайна виставка відкрилась у Києві до всеукраїнського Року обізнаності про рак легень. Її авторка - перехворіла на рак легень і тепер через мистецтво хоче достукатись до українців, щоб вони робили ранню діагностику.
Німеччина готується до пандемії коронавірусу: кілька десятків випадків інфікування COVID-19 вже зафіксовано у різних федеральних землях. Яких саме екстрених заходів вживають та як запобігають поширенню захворювання в ФРН?
В Україні вже розпочався другий етап медреформи, а ще не до кінця втілений перший етап. Декларації з лікарями нині підписали лише дві третини українців. Решта з липня цього року не зможе безкоштовно потрапити до лікарів. Чому медреформа побуксовує?
З літа українці зможуть безкоштовно робити скринінгові тести на рак - заявила Уляна Супрун. Мета програми МОЗ "Безкоштовна діагностика" - виявляти онкологічні захворювання на ранніх стадіях, щоб знизити рівень смертності від раку.
В Україні один з найвищих рівнів захворюваності на важку форму туберкульозу, проти якої безсилі антибіотики. Чому це так? Активістка Ольга Клименко показала DW умови, в яких відбувається терапія. І це відповідь на запитання.
Понад чверть усіх випадків захворювання на туберкульоз в Україні спричинені мультирезистентним штамом. Найдієвіші антибіотики безсилі проти хвороби. Закриті і погано устатковані заклади лікування ускладнюють терапію.