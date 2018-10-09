ДФС України заявила про кібернапад на її ресурси

Державна фіскальна служба (ДФС) України повідомила про кібератаку на свої інформаційні ресурси. Спочатку, з вечора понеділка, 8 жовтня, кібернападу зазнав електронний кабінет платника податків.

Згодом у вівторок, 9 жовтня, з дев'ятої години ранку розпочалася втручання кіберзловмисників у роботу офіційного веб-порталу відомства, наголошується в повідомленні ДФС.

За даними прес-служби відомства, кіберзлочинці вдалися до DоS-атак. Унаслідок цього кібер-втручання для деяких користувачів стали недоступними ресурси електронного кабінету й офіційного порталу. Провайдер ідентифікував кібератаку й застосував механізм захисту, запевняють у прес-службі ДФС.

Станом на 18:00 за київським часом сайт ДФС не функціонував.