ДФС України заявила про кібернапад на її ресурси

Кібератаки тривають на сайт Державної фіскальної служби з 8 жовтня, зазначають у відомстві. Зловмисникам вдалося порушити роботу веб-сайту ДФС.
Державна фіскальна служба (ДФС) України повідомила про кібератаку на свої інформаційні ресурси. Спочатку, з вечора понеділка, 8 жовтня, кібернападу зазнав електронний кабінет платника податків.
Згодом у вівторок, 9 жовтня, з дев'ятої години ранку розпочалася втручання кіберзловмисників у роботу офіційного веб-порталу відомства, наголошується в повідомленні ДФС.
За даними прес-служби відомства, кіберзлочинці вдалися до DоS-атак. Унаслідок цього кібер-втручання для деяких користувачів стали недоступними ресурси електронного кабінету й офіційного порталу. Провайдер ідентифікував кібератаку й застосував механізм захисту, запевняють у прес-службі ДФС.
Станом на 18:00 за київським часом сайт ДФС не функціонував.
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