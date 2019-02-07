 Духовний лідер Ірану закликав іранців не довіряти ЄС та США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.02.2019

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Новини

Духовний лідер Ірану закликав іранців не довіряти ЄС та США

Європейцям та їхнім пропозиціям не варто довіряти так само, як і США, вважає духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї. Водночас він не закликає поривати відносини з ЄС.

Аятола Алі Хаменеї

Аятола Алі Хаменеї (архівне фото)

Релігійний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вважає, що іранцям не варто довіряти Євросоюзу та його пропозиціям так само, як і США. Про це Хаменеї написав у п'ятницю, 8 лютого, в своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter.

"Нині говорять про європейців та їхні пропозиції. Моя порада: як і США, їм теж не варто довіряти. Я не кажу, що нам не потрібно мати відносини з ними. Я говорю про довіру до них. Їм не можна довіряти. Ми неодноразово бачили це", - зазначив у своєму дописі Алі Хаменеї.

Днями ЄС висловив серйозне занепокоєннячерез нові ракетні випробування Ірану і закликав утриматися від будь-якої діяльності щодо ракет, спроможних нести ядерні боєголовки. Тегеран цю критику відкинув.

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Як повідомлялося, у 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Однак у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди і звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. У подальшому США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні заходи для тих, хто підтримуватиме будь-які операції з Іраном.

Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено вже 13 разів за підсумками перевірок Міжнародним агентством з атомної енергії. Тож в ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном.

Наприкінці січня Німеччина, Франція і Великобританія запустили механізм, що дозволяє обійти запроваджені США санкції щодо Ірану. Вони створили спеціальне агентство, через яке здійснюватимуться розрахунки за операціями між європейськими та іранськими компаніями, якщо приватні банки, побоюючись штрафних заходів США, відмовлятимуться підтримувати такі торговельні операції.

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