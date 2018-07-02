 Думка: Чи слід росіянам радіти успіху на ЧС-2018? | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 03.07.2018

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Європа

Думка: Чи слід росіянам радіти успіху на ЧС-2018?

Серед самих росіян - критиків Кремля - триває дискусія щодо того, чи варто радіти успіху російської збірної на ЧС-2018. Відомі російські журналісти Костянтин Еггерт й Олександр Плющев відповідають на це запитання.

Російські вболівальники святкують перемогу над іспанцями

Російські вболівальники святкують перемогу над іспанцями

Сенсаційна перемога збірної Росії над іспанцями в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу продовжила дискусію серед критично налашитованої відносно Кремля частини російського суспільства стосовно того, чи варто радіти цій перемозі, враховуючи її безумовний пропагандистський ефект. Пропонуємо вашій увазі витяги з коментарів відомих російських журналістів - Костянтина Еггерта й Олександра Плющева, - які вони написали спеціально для DW.

Костянтин Еггерт: На ЧС-2018 у Росії перемагає збірна Путіна

... Чемпіонат світу відбувається в моїй рідній країні. Але я не можу забути, що вона веде дві війни - в Сирії і Україні. У цій державі є політв'язні (в тому числі ті, які оголосили голодування). Тут не розкриваються політичні вбивства. Великобританія звинувачує мою державу в застосуванні хімічної зброї на британській території. Її "еліта" перебуває під санкціями. Нарешті, значна частина громадян моєї країни охоче, з ентузіазмом вірить пропагандистській брехні.

Костянтин Еггерт

Костянтин Еггерт

Мені від цього дуже погано на душі. Тому що знову, як і за радянських часів, національна команда - це не лише збірна Росії, але і збірна Кремля. Від кожного її голу впадають в екстаз так звані депутати Думи, чергові "політологи" на підхваті і псевдожурналісти на держутриманні. У студіях федеральних телеканалів панує безперервний істеричний вереск - не стільки про спортивні перемоги російських футболістів, скільки про те, що "дух Криму" веде країну від перемоги до перемоги в будь-якій справі, і про те, як Заходу не вдалося "зіпсувати нам свято". ...

... Розмови про те, що приїзд сотень тисяч уболівальників відкриє росіянам очі на навколишній світ, мене не сильно переконують. Якщо від цього і буде якийсь ефект, то дуже незначний. Ізоляція і комплекс жертви не долають за один місяць. Та й шейніни-норкіни-соловйови вже активно пояснюють багатомільйонній аудиторії, що пройде кілька тижнів - і лицемірні західники знову почнуть принижувати Росію. Тому потрібно, мовляв, тримати ідейний порох сухим і не піддаватися емоціям. Зміна поглядів росіян на навколишній світ абсолютно точно не входить у плани адміністрації президента. Вона, взагалі, може бути задоволена: глобальний пропагандистський успіх ЧС-2018 для Кремля величезний. ...

... Так, народ не винен. І футболісти, звичайно, теж не винні. Взагалі, в Росії ніхто ніколи ні в чому не винен. Всі проблеми, як відомо - від підступів зовнішніх ворогів, а не від власної невлаштованості, розхлябаності, безсилля. Тому, можливо, справді, давайте поки що радіти? Адже 15 липня свято закінчиться і з'ясується, що нічого не змінилося. І сьогоднішні усміхнені милі поліцейські повернуться до звичного "пакування" мирних демонстрантів. І це теж нікого не здивує і не розсердить. Збірна Путіна вже перемогла - як би далі не зіграла збірна Росії. ...

Повну версію коментаря Костянтина Еггерта можна прочитати за цим посиланням (рос. мовою).

Олександр Плющев: Успіх Росії на ЧС-2018 - надбання народу, а не влади

... Несподівано успішна гра російської збірної на домашньому чемпіонаті світу з футболу поставила нетривіальне питання: чи личить людині опозиційних поглядів вболівати за команду своєї країни і чи пристойно цій людині висловлювати радість з приводу досягнень футболістів. Свято футболу в країні, де, м'яко кажучи, так собі з демократією та законністю, де є політв'язні, в країні, яка веде гібридну війну проти сусідів і перебуває через це в політичній ізоляції, справді виглядає спірним. Але дискусія ця почалася не сьогодні і не вчора, і ЧС-2018 - лише наочний і яскравий привід її продовжити. ...

Олександр Плющев

Олександр Плющев

... Рефлексуюча і думаюча людина починає відторгати, уникати і зневажати все це хоча б з природного опору пропаганді. Дедалі з більшими труднощами переживати 9 травня, перестати слухати пісні артистів, які десь засвітилися з Путіним, або не віддати шану пам'яті Олегу Табакову, який підтримав приєднання Криму, і піддати анафемі Чулпан Хаматову, яка йде на якісь компроміси заради своїх благодійних проектів, - типовий вибір сучасного російського інтелігента. ...

... Найбільш, здавалося б, яскраві і непримиренні противники і критики Путіна, викриваючи людей, які радіють за успіх збірної, самі не помічають, як починають грати на його користь. Адже якщо він настільки всесильний, що стоїть буквально за всім, що відбувається, якщо він перетворює на зло все, до чого торкається, то виходить, що і опір йому є марним. ...

... У мене кілька запитань до людей, котрі вважають для себе можливим засуджувати тих, хто вболіває за російську збірну і вільно чи мимоволі підтримує інші "проекти Путіна". Якби Акінфєєв не взяв два пенальті, це був би крок до свободи і ослаблення путінського режиму? Чи треба святкувати 9 травня, якщо довкола "перемогобісся"? Як ставитися до члена КПРС Юрія Гагаріна, символу чи не найпотужнішого пропагандистського проекту в історії СРСР? Чи морально вірити в бога, якщо релігію на повну використовують в кон'юнктурних політичних цілях? Чи етично радіти народженню сина в сім'ї родичів, які підтримують Путіна?

Коли в нас крадуть природні ресурси або бюджетні кошти, ми не вважаємо само по собі вкрадене чимось брудним або негідним. Пам'ять про війну, культура, спорт - це таке ж наше надбання, яке у нас крадуть і використовують. Тому дивно засуджувати вболівальників футбольної збірної, які не відвернулися від неї лише тому, що її використовує пропаганда. Спортивна перемога залишиться в історії, як залишився політ Гагаріна, і через півстоліття ніхто не думає, скільки політичних балів він заробив для Микити Хрущова. А от все накрадене рано чи пізно доведеться повернути. ...

Повну версію коментаря Олександра Плющева можна прочитати за цим посиланням (рос.мовою).

Ці коментарі висловлюють особисту думку авторів. Вона може не збігатися з думкою української редакції та Deutsche Welle в цілому.

  • Чепіонат світу з футболу в Росії. Німеччина - Південна Корея: 0:2

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Розгубленість

    Вони мали всі шанси. До останнього моменту все було в їхніх руках. Скромних 1:0 проти Південної Кореї вистачило б, аби вийти з групи. Розгубленість після фінального свистка. За 98 хвилин гри титулована німецька збірна не підібрала ключів для успіху проти 57 номера у рейтингу ФІФА.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Німеччина - Південна Корея: 0:2

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Останній цвях

    Сон Хин Мін робить рахунок 2:0 - та остаточно хоронить шанси німців на продовження боротьби в турнірі. Цей гол став своєрідним "контрольним пострілом" - вирішальних же промахів німецька команда припустилася раніше.

  • ЧС-2018 у Росії. Прибуття збірної Німеччини в Москву 12 чеврня

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Упевненість

    Вони ще не підозрюють, яким буде їхній шлях. 12 червня бундестім прибуває в Москву. Тиск через місію захисту титулу команда відчуває з самого початку. У багажі німців - два вкрай слабо відіграних товариських матчі: проти збірних Австрії (0:1) та Саудівської Аравії (лише 2:1). Однак Німеччина все ж упевнена: в умовах серйозного турніру команда покаже себе.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Тренування збірної Німеччини.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Ішачити у Ватутінках

    Підготовка до першого матчу, якщо поглянути ззовні, проходить аж ніяк не під щасливою зіркою. Від штаб-квартири збірної у Ватутінках під Москвою, як каже тренер Йоахім Лев, віє шармом "радянської спортшколи". Скандал навколо фотографій Месута Езіла (ліворуч) та Ілкая Ґюндоґана з президентом Туреччини Ердоганом негативно відображається на гравцях, визнає капітан Мануель Ноєр.

  • ЧС-2018 у Росії. Гравець збірної Німеччини Йозуа Кімміх.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Жахлививй початок

    Перша гра проти Мексики: гравці команди припускаються жахливих індивідуальних помилок, Лев неправильно налаштував збірну на суперника. Мексиканці несподівано часто легко проходять через центр і завдяки помилкам німців показують цього дня неочікувано потужну контратакувальну гру. Не лише Йозуа Кімміх у шоці.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Гравець збірної Німеччини Матс Гуммельс.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Тертя в команді

    Попри численні запевнення в протилежному, здається, команда не є на сто відсотків згуртованою. Матс Гуммельс після, ймовірно, найгіршого матчу за часи Лева біля керма збірної критикує своїх партнерів, які, на думку Гуммельса, надто часто залишали його та іншого центрального захисника Жерома Боатенґа наодинці з нападниками мексиканців. Командний дух виглядає дещо інакше.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Швеція.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Максимальний тиск

    У грі проти збірної Швеції бундестім перебуває під великом тиском - як рідко коли на груповому етапі чемпіонатів світу. У разі поразки виліт з подальшої боротьби був би забезпечений після двох матчів. Німці почали добре, однак згодом знову різко здали, що складно пояснити. Шведи виходять вперед - однак бундестім завдає удару у відповідь у другому таймі..

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Тоні Кроос після голу у ворота збірної Швеції.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Проблиск надії

    Йде 95-та хвилина матчу, коли Тоні Кроос після розиграшу штрафного з гострого кута забиває переможний м'яч у ворота шведів. Порятунок для команди та всієї країни. Перемога 2:1 дає нову надію у боротьбі за вихід в одну восьму фіналу. Перемоги проти Південної Кореї мало б вистачити. Цілком по силах, чи ні?

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Останній бій

    І нарешті матч проти Південної Кореї, яку вважали найслабшою в групі. Лев повертає до стартового складу заслужених ветеранів, як-от Самі Хедіру (під п'ятим номером). Нібито завдяки хорошій роботі на тренуваннях. Однак ані Хедірі, ані дебютанту Леону Ґорецка, ані комусь іншому не вдається запалити гру німців.

  • ЧС-2018 з футболу в Росії. Епізод матчу Німеччина - Південна Корея.

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Невпевненість

    Знову упродовж 90 хвилин збірна Німеччини у жодному з відрізків гри не діє з упевненістю, притаманною чемпіонам світу. Південна Корея, як до цього Мексика та Швеція, отримує шанси завдяки індивідуальним помилкам гравців бундестіму. Німцям же натомість для реалізації своїх нечисленних моментів бракує холоднокровності.

  • ЧС-2018 з футолу в Росії. Тоні Кроос у матчі проти Південної Кореї

    Два тижні в Росії: провал німецької збірної у фотографіях

    Заслужений виліт

    Тоні Кроос, який у матчі проти шведів вселив надію, в грі проти Південної Кореї не демонструє й натяку на креативність. Він стає уособленням провалу німецької команди, яка б мала на голову переважати збірні Мексики, Швеції та Південної Кореї з огляду на індивідуальну майстерність та клас гравців. Однак у трьох матчах цієї переваги не було помітно. Виліт з Чемпіонату світу. Цілком заслужений.

    Автор: Фрідель Таубе, Андрій Пробитюк


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Коментар: Росія у чвертьфіналі - жага до перемоги в комбінації з удачею

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Уперше в історії збірна Німеччини з футболу вибула на Чемпіонаті світу після групового етапу. У трьох матчах команда так і не змогла показати свою гру. Історичний провал - у фотографіях. (28.06.2018)  

Посилання в інтернеті

Костянтин Еггерт: На ЧС-2018 у Росії перемагає збірна Путіна (російською мовою)

Олександр Плющев: Успіх Росії на ЧС-2018 - надбання народу, а не влади (рос.мовою)

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