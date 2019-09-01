Дуда засудив імперіалістичні тенденції, але Росію прямо не назвав

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протягом останніх років у Європі спостерігається повернення імперіалістичних тенденцій та згадав про події в "Грузії у 2008 році та в Україні в 2014 році". Про це він сказав у Варшаві у промові на заході, присвяченому 80-им роковинам початку Другої світової війни, в неділю, 1 вересня, повідомляє агентство AFP.

"Нещодавно ми побачили повернення імперіалістичних тенденцій в Європі, спроби насильницьких змін кордонів, нападів на інші держави, захоплення земель", - цитує Дуду агенція AFP.

Президент Польщі зазначив, що Друга світова війна повинна бути пересторогою для сучасних людей і зауважив, що цей урок історії необхідно засвоїти.

"На жаль, постійно трапляються акти етнічних чисток і також геноциду. Останнім часом маємо також справу навіть у Європі зі зміною кордонів силою", - сказав президент Польщі. Він наголосив, що не можна заплющувати очі у відповідь на такі дії. "Мають бути санкції, мають бути зроблені рішучі кроки, має бути зрозуміло, що кожна військова агресія матиме абсолютно рішучу, сильну відповідь. Це виклики сьогодення", - наводить слова Дуди "Польське радіо".

Серед численних гостей на церемонії у Варшаві був також президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier). У Варшаві він приніс вибачення за Другу світову війну та смерті мільйонів людей. "Я прошу пробачення за історичну провину Німеччини", - заявив президент ФРН. Заходи у Варшаві також відвідали представники понад 30 держав, серед них канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) і президент України Володимир Зеленський. Вашингтон представляв віцепрезидент США Майк Пенс. Першопочатково планувалося, що президент США Дональд Трамп відвідає Польщу для вшанування пам'яті жертв та заходів з нагоди 80-х роковин початку Другої світової війни. Однак Трамп скасував свій візит через ураган Доріан у США. Президента РФ Володимира Путіна Польща не запросила.

Раніше вранці цього дня відбувся пам'ятний захід у польському місті Велюнь за участю Франка-Вальтера Штайнмаєра та президента Польщі Анджея Дуди. В своєму виступі Дуда наголосив, що "Друга світова війна змінила світ" і про це ніколи не можна забувати. У свою чергу, Франк-Вальтер Штайнмаєр визнав скоєні німцями злочини під час Другої світової війни та попросив за них пробачення .