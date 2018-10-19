 Дуда закликав Німеччину та ЄС відмовитися від ″Північного потоку-2″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2018

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Новини

Дуда закликав Німеччину та ЄС відмовитися від "Північного потоку-2"

Президент Польщі Анджей Дуда закликав у Берліні Німеччину та Європейський Союз не втілювати проект "Північного потоку-2".

Франк-Вальтер Штайнмаєр (праворуч) приймає Анджея Дуду в Берліні

Франк-Вальтер Штайнмаєр (праворуч) приймає Анджея Дуду в Берліні

Президент Польщі Анджей Дуда розкритикував Німеччину та Євросоюз через реалізацію проекту "Північний потік-2". "Ми здивовані тим, що Єврокомісія не висловилася однозначно негативно (щодо проекту - Ред.)", - заявив Дуда під час прес-конференції з федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) у вівторок, 23 жовтня. "Там, де ми нині є, немає солідарності", - зазначив польський президент, закликаючи не втілювати в життя проект газопроводу.

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На думку польського уряду, газопровід з Росії до Німеччини ставить під питання безпеку східноєвропейських країн і має не лише економічне, але і стратегічне значення. Німеччина ж наполягає на тому, що "Північний потік-2" є суто економічним проектом. Україна також наполягає на тому, що "Північний потік-2" є небезпечним. Українське міністерство фінансів оцінює втрати для української економіки через "Північний потік-2" у три відсотки ВВП.

Зауваження на адресу Польщі

Під час прес-конференції німецький президент Штайнмаєр закликав Польщу дотримуватися європейських стандартів у питаннях реформи юстиції, через яку впродовж багатьох місяців між Варшавою та Брюсселем триває напруженість. "Я сподіваюся, що польський уряд знайде спосіб, щоб дотриматися європейського правового порядку", - цитує Штайнмаєра інформагенція Reuters.

Як повідомлялося, 10 жовтня Європейський суд наказав Польщі частково призупинити судову реформу, згідно з якою з 3 липня на пенсію мали піти усі судді польського суду, яким виповнилось 65 років, хоча раніше пенсійний вік було встановлено на рівні 70 років. Дуда представляє нині правлячу партію "Право і справедливість" (ПіС), якій польська опозиція закидає намагання монополізувати владу в Польщі через судову реформу, звільнення старих і призначення лояльних до ПіС суддів.

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