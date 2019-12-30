Дубілет відкидає закиди щодо фальсифікації електронного перепису

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет відповів на поширені в інтернеті повідомлення про можливі фальсифікації під час нещодавнього електронного перепису населення. В оприлюдненому в четвер, 5 лютого, дописі на власній сторінці в соціальній мережі Facebook Дубілет назвав "фейком" поширену в інтернеті інформацію про можливі фальсифікацій під час електронного перепису.

"В основному цей фейк підтримувався платною рекламою і публікаціями на сумнівних сайтах (…), але потім його передрукували кілька великих ЗМІ", - написав Дубілет.

Особливості методології

Щодо суті закидів у ймовірній фальсифікації під час проведення перепису, Дубілет вказав на особливості методології, котра застосовувалася для оцінки кількості населення. Він наголосив, що раніше в уряді пояснили, які саме методи застосовувалися для оцінки кількості населення України.

Тим часом у поширених у мережі публікаціях про можливі фальсифікації під час проведення електронного перепису вказувалося на напрочуд точний збіг підрахунків одразу за кількома методологіями. Дубілет підтвердив, що результати підрахунків за двома методами "збіглися практично повністю".

"Головна "сенсація" полягає в тому, що дані щодо вікової структури з даних оцінки і за даними Держстату майже збігаються", - розповів про закиди у фальсифікаціях Дубілет. "Незрозуміло, навіщо підносити, як "сенсацію" те, що було чорним по білому написано нами ж в описі методології", - прокоментував урядовець.

За словами Дубілета, для підрахунків було взято кількість пенсіонерів за даними пенсійного фонду, потім їх екстраполювали через статево-вікову структуру. Соціологи називають такий графік "ялинкою", наголосив він. "Чому дані "ялинки", за даними Держстату і за даними, які ми дістали з електронних реєстрів, майже повністю збіглися? Тому що Держстат свою ялинку вів так само на підставі електронних реєстрів", - стверджує урядовець.

Напередодні сервіс socialdata поширив повідомлення про ймовірні фальсифікації і про те, що дані статево-вікової структури у результатах електронного перепису отримуються шляхом простого множення даних Держстату на 0,888 (або 88,8%).

Нагадаємо, 23 січня 2020 року міністр Дмитро Дубілет повідомив, що населення України за даними так званого електронного перепису становить 37 мільйонів 289 тисяч осіб. Також на одному з засідань уряду в січні цього року Кабмін укотре переніс другий всеукраїнський перепис населення на наступний рік, хоча це планувалося ще 2011 року, а потім 2012 і 2013. Своєю постановою Кабмін перенаправив гроші на створення демографічного реєстру та на будівництво окружної дороги в Дніпропетровську.