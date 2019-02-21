ДТП у Харкові: Зайцеву та Дронова засудили до 10 років

Київський районний суд Харкова у вівторок, 26 лютого, визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними в дорожно-транспортній пригоді, яка сталася в центрі Харкова в жовтні 2017 року і внаслідок якої загинули шестеро осіб. Обом призначили покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 10 років із позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

У вироку зазначено, що термін відбування покарання обох підсудних обчислюється з початку взяття їх під варту. У мотивувальній частині документа зазначено, що невизнання Дроновим своєї провини суд розцінив як спробу уникнути покарання. Суд також дійшов висновку, що вивчені докази не підтвердили, що на момент ДТП Зайцева перебувала в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Суд також задовольнив у повному обсязі позови про відшкодування шкоди, заявлені потерпілими.

Вирок не набув законної сили, адже на нього може бути подано апеляцію. Суд продовжив обом підсудним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до набуття вироком чинності.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року в Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, вчинив зіткнення з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням Дронова. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і здійснив наїзд на 11 пішоходів, п'ятеро з яких загинули на місці (чотири дівчини і молодий чоловік). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.