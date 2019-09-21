 ДТП з дев′ятьма загиблими на Одещині: затриманий водій вантажівки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2019

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Новини

ДТП з дев'ятьма загиблими на Одещині: затриманий водій вантажівки

Поліція Одеської області затримала водія вантажівки, яка зіткнулась з маршруткою. Його вважають винуватцем аварії, в якій загинуло дев'ять людей.

В аварії на Одещині загинуло дев'ять людей, архівне фото

В аварії на Одещині загинуло дев'ять людей, архівне фото

DW.COM

Внаслідок зіткнення переповненої маршрутки та вантажівки в Одеській області загинуло дев'ять людей і ще двоє отримали травми. Поліція встановлює обставини аварії. (21.09.2019)

Засуджена за смертельну дорожно-транспортну пригоду в центрі Харкова Олена Зайцева змінила адвоката та подала апеляцію на вирок суду. (26.03.2019)

Правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, в результаті якої загинуло дев'ять людей. Про це у неділю, 22 вересня, повідомила поліція Одеської області.

Затриманого водія вважають винуватцем смертельної аварії. "Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури", - повідомила поліція, додавши, що після надання медичної допомоги водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, яка передбачає затримання особи, якщо є підстави вважати, що вона вчинила злочин.

Як повідомлялось, напередодні, 21 вересня, в Овідіопольському районі Одеської області зіткнулися маршрутка і вантажівка. Внаслідок аварії загинули дев'ять людей і ще четверо були травмовані.

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