ДТП з дев'ятьма загиблими на Одещині: затриманий водій вантажівки

Правоохоронці затримали водія вантажного автомобіля за підозрою в скоєнні дорожньо-транспортної пригоди в Одеській області, в результаті якої загинуло дев'ять людей. Про це у неділю, 22 вересня, повідомила поліція Одеської області.

Затриманого водія вважають винуватцем смертельної аварії. "Під час першочергових слідчих дій було встановлено, що ДТП сталася з вини водія фури", - повідомила поліція, додавши, що після надання медичної допомоги водія затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, яка передбачає затримання особи, якщо є підстави вважати, що вона вчинила злочин.

Як повідомлялось, напередодні, 21 вересня, в Овідіопольському районі Одеської області зіткнулися маршрутка і вантажівка. Внаслідок аварії загинули дев'ять людей і ще четверо були травмовані.