 ДТП з вантажівкою в Лімбурзі: прокуратура перевіряє також версію теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.10.2019

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ДТП з вантажівкою в Лімбурзі: прокуратура перевіряє також версію теракту

Слідчі перевіряють усі версії у зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою в німецькому місті Лімбург, внаслідок якої постраждали дев'ятеро людей.

Вантажівка, викрадена сирійцем у німецькому Лімбургу

Вантажівка, викрадена сирійцем у німецькому Лімбургу

Чоловік, який ввечері 7 жовтня викрав у німецькому місті Лімбург вантажівку та здійснив наїзд на вісім автомобілів, виявився сирійцем, що прибув у Німеччину у 2015 році та у 2016-му отримав статус біженця. Про це з посиланням на власні джерела в безпекових колах ФРН у вівторок, 8 жовтня, повідомляє інформаційна агенція dpa.

У вівторок, 8 жовтня, прокуратура Франкфурта-на-Майні ще вивчає мотиви винуватця дорожньо-транспортної пригоди та перевіряє всі версії, у тому числі версію терористичного акту. За словами представника відомства, про хід слідства говорити ще зарано, розслідування проводиться по всіх напрямках. 

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Відомо, що під час ДТП загалом дев'ятеро осіб включно із самим викрадачем вантажівки отримали легкі тілесні ушкодження. Семеро осіб доправлені до лікарні.

За інформацією агенції dpa, німецьким органам правопорядку наразі не відомо про зв'язки викрадача вантажівки з ісламістами чи іншими екстремістськими рухами. Німецький телеканал Phoenix повідомляє, що затриманий вже потрапляв у поле зору правоохоронців у зв'язку з насильницькими злочинами та наркоторгівлею. 

Нагадаємо, у квітні 2017 року прихильник терористичного угруповання "Ісламська держава", узбек Рахмат Акілов вбив за допомогою вантажівки п'ятеро осіб у Стокгольмі. У грудні 2016 року, напередодні Різдва, у Берліні під час подібного нападу загинули дванадцять людей. Тоді прихильник терористичної організації "Ісламська держава" викрав вантажівку та в'їхав у натовп на різдвяному ярмарку в центрі німецької столиці. 

 

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