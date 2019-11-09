 ДСНС і бойовики ″ДНР″ демонтують бліндажі у Петрівському | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.11.2019

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Новини

ДСНС і бойовики "ДНР" демонтують бліндажі у Петрівському

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України почали демонтувати бліндажі у Петрівському і Богданівці. Бойовики "ДНР" також закопують свої траншеї, передають російські ЗМІ.

У Петрівському почали демонтаж бліндажів

У Петрівському почали демонтаж бліндажів

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер, 21 листопада, демонтували два бліндажі в Петрівському і Богданівці Волноваського району Донецької області, повідомляє пресслужба ДСНС. Також було вилучено та знешкоджено три вибухонебезпечні предметів. Рятувальники планують продовжити демонтаж.

DW.COM

Розведення сил у Петрівському, Золотому та Станиці Луганській у ЄС вважають обнадійливими сигналами. Речниця ЄС закликала Росію вплинути на сепаратистів на Донбасі для виконання мінських угод. (12.11.2019)

Конкретні терміни проведення саміту в "нормандському форматі" можна буде обговорювати після того, як зрушиться процес у розведенні сил в населених пунктах Золоте та Петрівське, наголошують у Кремлі. (10.10.2019)

Тим часом російська агенція "Інтерфакс" у п'ятницю, 22 листопада, з місця подій повідомляє, що бойовики самопроголошеної "ДНР" також почали демонтувати "фортифікаційні споруди в Петрівському в рамках плану-графіка  розведенню сил і засобів". Як стверджує агентство, бойовики самопроголошеної республіки "закопують траншеї на своїй ділянці".

Нагадаємо, що розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське у Донецькій області розпочалося 9 листопада. 11 листопада у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС) повідомили про завершення практичної фази розведення сил і засобів у Петрівському. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Як відомо, Росія називала розведення сил у цих трьох ділянках, а також погодження "формули Штайнмаєра" умовами для проведення саміту в "нормандському форматі". 

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