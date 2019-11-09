ДСНС і бойовики "ДНР" демонтують бліндажі у Петрівському

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у четвер, 21 листопада, демонтували два бліндажі в Петрівському і Богданівці Волноваського району Донецької області, повідомляє пресслужба ДСНС. Також було вилучено та знешкоджено три вибухонебезпечні предметів. Рятувальники планують продовжити демонтаж.

Тим часом російська агенція "Інтерфакс" у п'ятницю, 22 листопада, з місця подій повідомляє, що бойовики самопроголошеної "ДНР" також почали демонтувати "фортифікаційні споруди в Петрівському в рамках плану-графіка розведенню сил і засобів". Як стверджує агентство, бойовики самопроголошеної республіки "закопують траншеї на своїй ділянці".

Нагадаємо, що розведення сил на лінії розмежування в районі села Петрівське у Донецькій області розпочалося 9 листопада. 11 листопада у пресцентрі Операції об'єднаних сил (ООС) повідомили про завершення практичної фази розведення сил і засобів у Петрівському. Це остання з трьох ділянок, розведення на яких було передбачене рамковим рішенням Тристоронньої контактної групи (ТКГ) у Мінську у вересні 2016 року.

Як відомо, Росія називала розведення сил у цих трьох ділянках, а також погодження "формули Штайнмаєра" умовами для проведення саміту в "нормандському форматі".