 ДСНС не фіксує значного забруднення повітря у Києві 27 жовтня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.10.2019

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Новини

ДСНС не фіксує значного забруднення повітря у Києві 27 жовтня

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила про відсутність значних перевищень рівня забруднення повітря у Києві станом на 27 жовтня. Незначні перевищення мають місце в п'яти містах України.

Туман у Києві сприяє накопиченню шкдливих речовин у повітрі, але показники не перевищують норму, запевняють у ДСНС

Туман у Києві сприяє накопиченню шкдливих речовин у повітрі, але показники не перевищують норму, запевняють у ДСНС

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) не фіксують значного перевищення рівнів забруднення атмосферного повітря станом на неділю, 27 жовтня. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті ДСНС.

Зазначається, що концентрації таких шкідливих речовин, як оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки та пилу, які "могли б бути віднесені до високих", не були помічені мережою гідрометеорологічних організацій Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, погодні умови, що склалися на території України, зокрема брак опадів, слабкий вітер, тумани та відсутність вертикального перемішування повітря дійсно призводять до накопичення в приземному шарі забруднюючих речовин. Однак в ДСНС наполягають, що це не спричиняє "значного" зростання рівня забруднення.

"Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій мають місце лише в Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам'янському", - повідомляє ДСНС.

DW.COM

У службі також зазначають, що нинішня синоптична ситуація в Україні не відрізняється від попередніх років і суттєвих підстав для стурбованості щодо стану повітря немає. Також у ДСНС додають, що у найближчі дні погодні умови в країні покращаться.

Згідно з повідомленняям, 16 постів метеоспостережень Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Києві було переведено на посилений режим роботи з метою ретельнішого моніторингу чистоти повітря в столиці.

Нагадаємо, протягом минулого тижня українські користувачі соціальних мереж поширювали інформацію про смог у Києві та дані громадських проєктів моніторингу якості повітря про значний рівень забруднення в українській столиці. Водночас, у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського запевняли, що рівень викидів у Києві весь цей час був у нормі.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) також наполягали на тому, що "смертельно небезпечних" показників немає. "Є перевищення, вони завислі, вони перебувають в місті. Але того, щоб запаморочення і летальні випадки, (…) такої небезпеки немає", - заявив на брифінгу 21 жовтня начальник відділу природокористування та контролю управління екології та природних ресурсів КМДА Олександр Савченко. 

22 жовтня директор "Укргідрометцентру" Микола Кульбіда повідомив, що у п'яти українських містах концентрація оксиду вуглецю перевищила гранично допустиму. "У Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Львові і Одесі відбулося перевищення гранично допустимої концентрації, але таке перевищення є характерним для цього осіннього періоду", - зазначив метеоролог.

Нагадаємо, 24 жовтня Суд ЄС встановив, що Франція систематично порушувала норми чистоти повітря. Згідно з опублікованим майже рік тому звітом Європейського агентства з охорони навколишнього середовища (EEA), рівень забруднення повітря в Європі знижується, але досі перевищує норми ЄС і ВООЗ.

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