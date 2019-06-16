Дружину прем'єра Ізраїлю покарали на 14 тисяч євро за ресторани

Дружина ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху Сара Нетаньяху має сплатити штраф і компенсувати державі 55 тисяч шекелів (майже 14 тисяч євро у перерахунку) за замовлення дорогих страв та напоїв в ресторанах. Відповідне рішення у неділю, 16 червня, ухвалив суд в Єрусалимі, затвердивши угоду про визнання вини між Сарою Нетаньяху та прокуратурою, передає агенція AFP.

Сару Нетаньяху звинувачують в тому, що з 2010 по 2013 рік вона десятки разів замовляла дорогі страви в ресторанах, витративши на це 43 тисячі євро. Гроші на оплату їжі були отримані з канцелярії прем'єр-міністра при тому, що в його будинку працював особистий кухар, чиї послуги також оплачувалися з держбюджету. В обвинувальному висновку йдеться, що Нетаньяху навмисно скористалася необізнаністю співробітників канцелярії, однак обвинувачення у шахрайстві з неї зняли.

Дружина ізраїльського прем'єра неодноразово заявляла про свою невинуватість. Її адвокати зазначали, що замовлення в ресторанах робили треті особи "всупереч бажанню Сари Нетаньяху", а до послуг кухаря вдавалися тільки через офіційні заходи, а не для особистих потреб родини Нетаньяху. Наглядові служби ще у 2015 році повідомляли про високі витрати родини прем'єр-міністра. За даними ЗМІ, дружина прем'єра також кричала на прибиральників в резиденції, один з них подав позов проти неї за погане поводження, повідомляє агенція AFP.

Біньямін Нетаньяху вступився за свою дружину. На своїй сторінці у Facebook він написав, що її критикує будь-хто, хто не отримав бажану посаду або був звільнений. "Моя кохана дружина, ти справжня героїня", - зазначив він.

Самому ізраїльському прем'єру також загрожує кримінальне переслідування. Наприкінці лютого генеральний прокурор Ізраїлю заявив, що готовий висунути обвинувачення проти нього через хабарництво, шахрайство та порушення довіри. Раніше поліція повідомила, що під час розслідування так званої "справи 4000" слідство виявило, що Нетаньяху просував інтереси компанії в обмін на позитивне висвітлення своєї діяльності на інтернет-ресурсі Walla News, який належить телекомпанії Bezeq. Нетаньяху заперечує всі звинувачення.