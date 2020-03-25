Дружина ексміністра Кожари зізналася у випадковому вбивстві бізнесмена

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара, затриманий за підозрою в умисному вбивстві генерального директора Atlantic Group Сергія Старицького, заявляє про свою невинуватість. Під час засідання Шевченківського районного суду Києва, який у четвер, 26 березня, почав обирати йому запобіжний захід, Кожара заперечив, що стріляв у Старицького, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Захист ексміністра повідомив, його дружина Марина Козерод зізналася, що випадково вбила Старицького. У заяві, озвученій захистом, Козерод стверджує, що її чоловік дружив зі Старицьким впродовж тривалого часу. У день вбивства вони випивали спиртне, жодних конфліктів між ними не було ні в день злочину, ні раніше. Ввечері того дня вона нібито побачила в правій руці Старицького пістолет та намагалася відібрати його. В цей час її чоловік був на другому поверсі, повідомив адвокат.

Своєю чергою представники обвинувачення вважають, що дружина Кожара не причетна до скоєння злочину. В тексті клопотання з боку обвинувачення йдеться, що Кожара умисно завдав Старицькому удару пістолетом, а потім вистрелив у нього. За інформацією прокуратури, слідство має обґрунтовані докази, що підтверджують провину Кожари у вбивстві Старицького. Суд задовольнив клопотання про допит його дружини.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21 лютого Леонід Кожара, перебуваючи за місцем проживання у своєму будинку в Києво-Святошинському районі, спільно зі своєю дружиною і знайомим вживали алкогольні напої. У цей час між чоловіками раптово виник конфлікт, який переріс у бійку. Підозрюваний пістолетом ударив потерпілого в потилицю. Після цього вистрілив в голову потерпілого, від чого останній помер на місці. Спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Старицького як самогубство, однак потім перекваліфікували на умисне вбивство.