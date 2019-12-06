"Дружба" - німецька газова труба в центрі України (фотогалерея)

"Дружба" - німецька газова труба в центрі України

Діджей на трасі

Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.