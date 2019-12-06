"Дружба" - німецька газова труба в центрі України (фотогалерея)
У будівництві експортного газогону "Союз" у 1970-х роках СРСР допомагали декілька країн. Центральну ділянку в Україні - "Дружбу" - будували німці з НДР. Галерея DW про те, як це було.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
"Дружба" завдовжки у 500 кілометрів
З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Від Кременчука до Бара
Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Німецькі труби і кредити
Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Японська техніка
Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
КрАЗи прямо з заводу
Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Діджей на трасі
Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
На "дискомобілі" українськими дорогами
Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Привозне пиво
Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
І в дощ, і в сніг
За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Шматок труби на згадку
Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Концерти "зірок" з НДР
З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Остання труба
Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.
Автор: Роман Гончаренко
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
"Дружба" завдовжки у 500 кілометрів
З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Від Кременчука до Бара
Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Німецькі труби і кредити
Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Японська техніка
Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
КрАЗи прямо з заводу
Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Діджей на трасі
Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
На "дискомобілі" українськими дорогами
Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Привозне пиво
Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
І в дощ, і в сніг
За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Шматок труби на згадку
Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Концерти "зірок" з НДР
З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.
"Дружба" - німецька газова труба в центрі України
Остання труба
Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.
Автор: Роман Гончаренко
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Поки "Нафтогаз" і "Газпром" сваряться, у Німеччині добудовують "Північний потік-2" і EUGAL (04.12.2019)
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Наввипередки з часом
Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
"Спонукати людей відвідати ці місця"
"Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Забутий Ленін у Бранденбурзі
Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Відкривати Схід на велосипеді
Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Не лише кордон і репресії
"Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Пропаганда атомної енергії
Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Кабельний завод у Берліні
Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Культура кіно в НДР
Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Дачний будиночок генсека
Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.
Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?
Берлінський мур як мистецький об'єкт
Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном.