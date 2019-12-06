 ″Дружба″ - німецька газова труба в центрі України (фотогалерея) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 06.12.2019

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Економіка

"Дружба" - німецька газова труба в центрі України (фотогалерея)

У будівництві експортного газогону "Союз" у 1970-х роках СРСР допомагали декілька країн. Центральну ділянку в Україні - "Дружбу" - будували німці з НДР. Галерея DW про те, як це було.

  • Вид зсередини труби на газогін

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    "Дружба" завдовжки у 500 кілометрів

    З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".

  • План газогону

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Від Кременчука до Бара

    Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.

  • Газопровід в українському степу

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Німецькі труби і кредити

    Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.

  • Трубопрогладники на трасі

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Японська техніка

    Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.

  • Техніка на прокладанні труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    КрАЗи прямо з заводу

    Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.

  • Гайо Обухофф з напарником біля дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Діджей на трасі

    Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.

  • Гайо Обухофф всередині дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    На "дискомобілі" українськими дорогами

    Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.

  • Сорока частується пивом, за столами сидять робітники

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Привозне пиво

    Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.

  • Калюжі на будмайданчику

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    І в дощ, і в сніг

    За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

  • Концерт гурту Express

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Концерти "зірок" з НДР

    З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.

  • Прокладання останньої труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Остання труба

    Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.

    Автор: Роман Гончаренко


  • Вид зсередини труби на газогін

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    "Дружба" завдовжки у 500 кілометрів

    З 1975 по 1979 рік східні німці з НДР будували в Україні експортний газогін "Союз", яким газ з Оренбурзького родовища постачався до Центральної Європи. Свою ділянку вони назвали "Дружба".

  • План газогону

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Від Кременчука до Бара

    Крім НДР, експортний газопровід на території України будували Польща, Чехословаччина, Угорщина і Болгарія. Німецька ділянка була в центрі - від Кременчука в Полтавській області до Бара на Вінничині.

  • Газопровід в українському степу

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Німецькі труби і кредити

    Сталеві труби діаметром 1,42 метра були імпортними - їх постачали з Італії та Західної Німеччини. Німецькі труби виробляла західнонімецька фірма Mannesmann з Дюссельдорфа. Між ФРН і СРСР ще до початку будівництва, в 1970-му році, була укладена угода, яку назвали "газ в обмін на труби". Вона також передбачала кредити німецьких банків.

  • Трубопрогладники на трасі

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Японська техніка

    Будівництво газопроводу було б неможливим без трубоукладачів японської фірми Komatsu. Подібної техніки не було ні у СРСР, ні у країн Східного блоку. Колишні будівельники згадують, як їх вразили встановлені на бульдозерах та інших японських машинах кондиціонери, у ті часи - дивина.

  • Техніка на прокладанні труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    КрАЗи прямо з заводу

    Труби - із Західної Німеччини, укладачі - з Японії, але, звісно, на будівництві використовували й радянську техніку. Так співпало, що німецька ділянка починалася у Кременчуці, де випускають великовантажні автомобілі КрАЗ (на фото зліва). Німецькі будівельники отримували їх в рамках спецпрограми прямо на заводі.

  • Гайо Обухофф з напарником біля дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Діджей на трасі

    Вчитель з НДР Гайо Обухофф працював на трасі, як він сам каже, "культурником" - створював для будівельників бібліотеки, показував кіно і крутив музику. Для цього колишня армійська машина була переобладнана під "дискомобіль", на якому він з 1975 по 1979 рік об'їхав всю трасу. На фото - Обухофф (ліворуч) зі своїм напарником. У вільний час він фотографував будівництво і надав світлини DW.

  • Гайо Обухофф всередині дискомобіля

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    На "дискомобілі" українськими дорогами

    Платівки, програвачі, мікшерний пульт - так виглядало робоче місце Гайо Обухоффа у "дискомобілі". Музика, яку він крутив для будівельників, була різною - від гуртів з НДР і країн Східного блоку, до популярних на Заході Beatles, Boney M, Rolling Stones або Led Zeppelin.

  • Сорока частується пивом, за столами сидять робітники

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Привозне пиво

    Пиво, ковбасу та інше продовольство будівельникам регулярно привозили з НДР. Зокрема, це було пов'язано з тим, що в умовах літньої спеки місцеве пиво швидко псувалося. Німецькі будівельники були повністю забезпечені продуктами, які в СРСР були в дефіциті.

  • Калюжі на будмайданчику

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    І в дощ, і в сніг

    За словами колишнього зварювальника з Тюрингії Теодора Герменайта, найскладнішим при прокладанні труби були рельєф місцевості і погода. Навесні і восени прокладати трубу було особливо важко через вогку землю. "Мої чоботи досі десь в українському чорноземі", - згадує зварювальник.

  • Шматок труби газопроводу Дружба

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Шматок труби на згадку

    Це - частина оригінальної газопровідної труби, яку досі дбайливо зберігає колишній зварювальник Теодор Герменайт. Сам він провів на будівництві два роки. У Світловодську біля Кременчука розташовувалася база німецьких зварювальників.

  • Концерт гурту Express

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Концерти "зірок" з НДР

    З гастролями для будівельників на трасу регулярно приїжджали артисти з НДР. На фото - виступ гурту Express зі Східного Берліна.

  • Прокладання останньої труби

    "Дружба" - німецька газова труба в центрі України

    Остання труба

    Офіційно будівництво німецької ділянки "Дружби" завершилося прокладанням останньої труби восени 1978 року, але дрібніші роботи тривали ще рік.

    Автор: Роман Гончаренко


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  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - світлова реклама у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Наввипередки з часом

    Фотограф Андреас Мец (Andreas Metz) упродовж трьох років подорожував Східною Німеччиною, розшукуючи артефакти та будівлі з часів Німецької Демократичної Республіки (НДР). Більшості з них - як цій світловій рекламі у Лейпцигу - загрожує руйнування або знищення. Ці світлини увійшли до книжки "Східні місця - Зі зникання й віднайдення НДР" ("Ost Places - Vom Verschwinden und Wiederfinden der DDR").

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - ресторан у Потсдамі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    "Спонукати людей відвідати ці місця"

    "Книжка повинна стати і трохи путівником, спонукати людей відвідати ці місця і самим вирушити в експедицію", - говорить фотограф Мец. Ресторан "Латаття" у Потсдамі, відкритий у 1983 році, донині працює. У НДР було більше 70 бетонних будівель на кшталт цієї, спроектованих будівельним інженером Ульріхом Мютером (Ulrich Müther). Багато з них уже знесені.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Ленін у Фюрстенберзі

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Забутий Ленін у Бранденбурзі

    Цей надбитий бюст Леніна Андреас Мец знайшов у бранденбурзькому Фюрстенберзі захованим у густих кущах. Він припускає, що бюст забули під час виведення радянських військ, які розміщувалися неподалік.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - вхід до АЕС Райнсберг

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Відкривати Схід на велосипеді

    Аби зібрати матеріал для книжки, Андреас Мец подорожував Східною Німеччиною виключно на громадському транспорті, а також - переважно - на велосипеді. "Коли їдеш на велосипеді, інтенсивніше сприймаєш місця, тому що їдеш відносно повільно", - говорить він. На цій світлині зображений вхід до атомної електростанції Райнсберг у Бранденбурзі, яка у 1990 році була виведена з експлуатації.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дитячий майданчик у Лейпцигу

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Не лише кордон і репресії

    "Я хотів би зобразити багатогранний образ НДР і життя в НДР. Показувати не лише негативні аспекти - кордон, "Штазі" (міністерство державної безпеки в НДР. - Ред.), в'язниці - але й щоденне життя", - розповідає фотограф. Цю гірку-слоненя із часів НДР він знайшов на одному з дитячих майданчиків у Лейпцигу.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - настінне панно в Тюрингії

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Пропаганда атомної енергії

    Це величезне панно "Мирне використання ядерної енергії" нині стоїть посеред поля в Тюрингії. Раніше довкола нього знаходилося підприємство, на якому видобували уран для радянських атомних бомб. За видобутком урану НДР посідала четверте місце у світі. Загалом було видобуто і перероблено 231 тисячу тонн породи - тисячі робітників піддавалися шкідливому для здоров'я опроміненню.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кабельний завод у Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Кабельний завод у Берліні

    Цю фотографію Андреас Мец зробив на території колишнього кабельного заводу в районі Берліна Кепенік. Свого часу тут працювали 1600 людей, однак у середині 1990-х виробництво припинили. Нині стіни приміщень вкривають графіті, а залізні опори обвіває плющ. На території підприємства хочуть побудувати близько тисячі квартир. Залишити планують лише деякі будівлі, які мають статус пам'яток архітектури.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - кінотеатр International в Берліні

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Культура кіно в НДР

    Кінотеатр International на алеї Карла Маркса в Берліні відкрили у 1963 році. За часів НДР тут відбувалися прем'єри як численних фільмів, знятих державною кіностудією DEFA, так і міжнародних кінокартин на кшталт стрічки "Брудні танці". Кінотеатр працює дотепер.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - дача Гонекера у Вандліці

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Дачний будиночок генсека

    Цей непримітний, напіврозвалений садовий будиночок - дача не кого-небудь, а тодішнього генсека Соціалістичної єдиної партії Німеччини Еріха Гонекера (Erich Honecker). Вона знаходиться на території лісового селища Вандліц. Тут жила тодішня партійна еліта - відрізаною від решти населення - у шикарних, як для НДР, умовах.

  • Світлина із книжки Східні місця фотографа Андреаса Меца - Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Релікти зі Сходу: що залишилося від НДР?

    Берлінський мур як мистецький об'єкт

    Більшість артефактів і будівель, сфотографованих Андреасом Мецом, донині були мало відомі в Німеччині. Однак є у збірці й деякі широко відомі об'єкти - передусім Берлінський мур. Ці розмальовані залишки Муру фотограф зазнімкував у бранденбурзькому містечку Кляйнмахнов, що між Потсдамом та Берліном.

    Автор: Мара Бірбах


DW.COM

Кінець "Дружбі"? Що думають про українську ГТС німці, які її будували

Газопровід через Україну, доля якого вирішується зараз, 40 років тому будували, зокрема, і східні німці. Як це було, чому пиво їм везли з НДР і як вони ставляться до цієї труби сьогодні? (06.12.2019)  

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У будівництві експортного газогону "Союз" у 1970-х роках СРСР допомагали декілька країн. Центральну ділянку в Україні - "Дружбу" - будували німці з НДР. Галерея DW про те, як це було. (06.12.2019)  

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Бюст Леніна посеред лісу, руїни заводу і дача генсека - фотограф Андреас Мец розшукав майже забуті релікти з часів Німецької Демократичної Республіки, яка припинила існування 29 років тому. (03.10.2019)  

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У будівництві експортного газогону "Союз" у 1970-х роках СРСР допомагали декілька країн. Центральну ділянку в Україні - "Дружбу" - будували німці з НДР. Галерея DW про те, як це було.

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Докладно

Сварщик на фоне труб

"Дружба" - німецька газова труба в центрі України

Галерея DW про будівництво газопроводу "Союз" та участь у ньому німців з НДР.  

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