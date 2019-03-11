 Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.04.2019

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Новини

Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні

Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг, яка обвинувачувалася у вбивстві брата Кім Чен Ина, має вийти на свободу вже на початку травня. Раніше прокуратура пом'якшила висунуті проти неї обвинувачення.

Доан Тхі Хуонг (у центрі) прибуває в супроводі поліцейських до суду в Малайзії

Доан Тхі Хуонг (у центрі) прибуває в супроводі поліцейських до суду в Малайзії

Суд у Малайзії на процесі у справі про вбивство Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина  - засудив громадянку В'єтнаму Доан Тхі Хуонг до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі, інформує у понеділок, 1 квітня, агенція AP. Раніше прокуратура Малайзії пом'якшила звинувачення, висунуті проти Доан Тхі Хуонг. Ймовірно, що жінку звільнять вже на початку травня, зарахувавши термін перебування під вартою до винесення вироку.

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Дві жінки постали перед судом у Куала-Лумпурі за обвинуваченням у вбивстві Кім Чен Нама. У разі визнання їх винними жінкам загрожує смертна кара. (02.10.2017)

Залишки високотоксичного газу VX були виявлені на обличчі та очах Кім Чен Нама. Ознаки отруєння ним спостерігалися і в однієї із затриманих за підозрою у його вбивстві. (24.02.2017)

Нагадаємо, що громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуон та громадянка Індонезії Сіті Айсія були обвинувачені в тому, що 13 лютого 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура вони розпилили на Кім Чен Нама нервово-паралітичну речовину, від якої останній помер. Жінки стверджували, що не хотіли вбивати чоловіка та були переконані, що беруть участь у розіграші, а сам замах організували агенти КНДР.

Прокуратура Малайзії зняла обвинувачення з 26-річної Сіті Айсіа 11 березня цього року. Після цього суддя оголосив про звільнення жінки. У прокуратурі не пояснили причин цього несподіваного рішення. Згодом обвинувачення були пом'якшені і щодо другої підозрюваної, Доан Тхі Хуонг. 

 

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