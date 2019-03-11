Другу підозрювану у вбивстві брата Кім Чен Ина звільнять у травні

Суд у Малайзії на процесі у справі про вбивство Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР Кім Чен Ина - засудив громадянку В'єтнаму Доан Тхі Хуонг до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі, інформує у понеділок, 1 квітня, агенція AP. Раніше прокуратура Малайзії пом'якшила звинувачення, висунуті проти Доан Тхі Хуонг. Ймовірно, що жінку звільнять вже на початку травня, зарахувавши термін перебування під вартою до винесення вироку.

Нагадаємо, що громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуон та громадянка Індонезії Сіті Айсія були обвинувачені в тому, що 13 лютого 2017 року в аеропорту Куала-Лумпура вони розпилили на Кім Чен Нама нервово-паралітичну речовину, від якої останній помер. Жінки стверджували, що не хотіли вбивати чоловіка та були переконані, що беруть участь у розіграші, а сам замах організували агенти КНДР.

Прокуратура Малайзії зняла обвинувачення з 26-річної Сіті Айсіа 11 березня цього року. Після цього суддя оголосив про звільнення жінки. У прокуратурі не пояснили причин цього несподіваного рішення. Згодом обвинувачення були пом'якшені і щодо другої підозрюваної, Доан Тхі Хуонг.