Другий тур виборів: явка станом на 15-ту годину - понад 45 відсотків

В Україні у неділю, 21 квітня, проходить другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці відкрилися о 8-й годині і працюватимуть до 20:00. У бюлетені внесено двох кандидатів: шоумена, художнього керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, висунутого партією "Слуга народу", а також обраного в 2014 році чинного президента Петра Порошенка. У першому турі 31 березня за Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців, за Петра Порошенка - 15,95 відсотка.

Орієнтовна кількість виборців, внесених до списків, становить 30,3 мільйона осіб. З них майже 500 тисяч виборців можуть проголосувати за кордоном. Екзит-поли оприлюднять після закриття виборчих дільниць. Хроніка подій від DW (час київський).

++ 17:00 ++

Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов вважає, що дострокових виборів народних депутатів не буде. Інформацію, яка поширюється в ЗМІ про дострокове припинення повноважень українського парламенту він назвав чутками, повідомляє кореспондент DW. "Чи є чутки про це? Так, є. І вони йдуть з різних сторін. Але хотів би підкреслити одну просту річ: думаю, що в демократичній країні відбудуться чергові вибори Верховної Ради України восени 2019 року", - заявив Герасимов у прес-центрі штабу кандидата в президента Петра Порошенка.

++ 16:30 ++

Порушення на виборах

Станом на 16 годину в Національній поліції зафіксували 816 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, найбільше з них у Дніпропетровській області (131) та Києві (89). Йдеться передусім про незаконну агітацію та фотографування бюлетенів. За десятьма повідомленнями внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляється на сайті МВС України.

++ 16:20 ++

Адмінпротокол на Зеленського

Правоохоронці вручили кандидату на посаду президента України, коміку Володимиру Зеленському протокол про адміністративне правопорушення через те, що під час голосування у неділю, 21 квітня, він показав на дільниці заповнений виборчий бюлетень. Відео із візитом поліції до Зеленського було опубліковано на YouTube-каналі кандидата. На відео поліцейські запитують Зеленського, навіщо він продемонстрував бюлетень та пояснюють, що мають скласти на нього адміністративний протокол.

Володимир Зеленський показує бюлетень під час голосування 21 квітня

За словами Зеленського, він відреагував на прохання журналістів показати бюлетень, перед тим як кинути його в урну. "Я не зорієнтувався й показав", - пояснив кандидат. Зеленський також погодився на складання адмінпротоколу. "Добре. Порушив. Закон є закон", - зазначив кандидат.

Зеленському закидають порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів, а саме - статті 212-10 Адміністративного кодексу. Для громадян це передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень.

++ 16:00 ++

Активність виборців на 15 годину

Активність виборців під час голосування в другому турі на виборах президента України станом на 15-ту годину становить 45,26 відсотка за даними зі всіх 199-ти округів у країні, повідомляється на табло в Центральній виборчій комісії України. Цей показник дещо вищий, ніж у першому турі - тоді яква на 15-ту годину становила 45,11 відсотка. Найвища явка спостерігається в Дніпропетровській та Запорізькій областях (50,9 і 50,8 відсотка), найнижча - на заході країни: в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях (29,6, 34,9, 37 та 40,3 відсотка відповідно).

++ 15:30 ++

У штабі Зеленського досі не готові називати кандидатів на ключові посади. "Я вважаю, що Володимир Зеленський сам це зробить, якщо і коли матиме відповідні повноваження", - заявив журналістам речник штабу Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент DW. За словами Разумкова, оголосивши конкретні прізвища, штаб може "підставити людей". "Бо офіцери які погодяться очолоти, зокрема, міноборони, Генштаб чи СБУ, можуть і не дожити до інавгурації".

++ 12:30 ++

Кандидати проголосували

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко проголосували в другому турі президентських виборів. Шоумен Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю в Києві разом із дружиною. "Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України. (...). Ми об'єднали Україну", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Зеленський також пообіцяв журналістам, що після оголошення результатів проведе брифінг.

Петро Порошенко із дружиною Мариною під час голосування у другому турі 21 квітня

Згодом проголосував також і чинний президент України Петро Порошенко. Він прибув на дільницю в Києві разом із родиною. "Я пишаюся тим, як у цьому році організовані вибори - у нас вільне волевиявлення громадян і захищена демократична традиція. Саме це характеризує Україну як європейську державу", - сказав він після свого голосування. У своєму Twitter Порошенко написав, що "не важливе прізвище того, хто буде обраний, надзвичайно важливі для нас стратегія і шлях, яким нація і держава продовжить рухатися".