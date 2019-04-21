Другий тур виборів: Гройсман привітав Зеленського і подякував Порошенку

В Україні у неділю, 21 квітня, відбувся другий тур виборів президента України. Виборчі дільниці відкрилися о 8-й годині і працювали до 20:00. У бюлетені було внесено двох кандидатів: шоумена, художнього керівника студії "Квартал 95" Володимира Зеленського, висунутого партією "Слуга народу", а також обраного в 2014 році чинного президента Петра Порошенка. У першому турі 31 березня за Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців, за Петра Порошенка - 15,95 відсотка.

Орієнтовна кількість виборців, внесених до списків, становить 30,3 мільйона осіб. З них майже 500 тисяч можуть проголосувати за кордоном. Екзит-поли оприлюднили після закриття виборчих дільниць. Хроніка подій від DW (час київський).

++ 22:40 ++

Гройсман привітав Зеленського

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман привітав кандидата у президенти, шоумена Володимира Зеленського із перемогою у другому турі виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. Гройсман також подякував чинному главі держави Петру Порошенку за п'ять років роботи на посаді президента. Він зазначив, що за цей час було зроблено "багато для того, аби Україна стала сучасною європейською державою". Прем'єр додав, що вибори відбулися вільно й демократично.

++ 22:10++

Остаточні результати національного екзит-полу

Володимир Зеленський лідирує за підсумком національного екзит-полу, отримавши 73 відсотка підтримки серед загальної кількості опитаних. Чинний президент Петро Порошенко набирає 25,5 відсотка голосів. Ці результати опитування станом на момент закриття виборчих дільниць (20:00) були оприлюднені під час прес-конференції в неділю, 21 квітня.

Найбільше Зеленського підтримали виборці сходу та півдня - 87,3 відсотка та 85,4 відсотка відповідно. Центр України дав коміку 70,2 відсотка підтримки. На заході Зеленського підтримали 56,9 відсотка опитаних виборців. Загальна кількість зіпсутих бюлетенів становила 1,5 відсотка. Під час проведення "Національного екзит-полу" було опитано 14 561 респондента на 300 виборчих дільницях на території України. Статистична похибка вибірки не перевищує 3 відсотків.

++ 21:45++

Зеленський подякував Порошенку за визнання результатів

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський подякував чинному главі держави Петру Порошенку за визнання поразки у другому турі виборів та розповів журналістам про деякі зі своїх майбутніх кроків на посаді.

Відповідаючи на запитання журналістів у своєму штабі ввечері у неділю, 21 квітня, Зеленський, зокрема, підтвердив наміри змінити місце розташування адміністрації президента, але так і не навів жодних подробиць, зазначивши, що приміщення має бути відкритим та меншим, адже кандидат бажає скоротити адміністрації.

Окремо Зеленський наголосив на бажанні здійснити кадрові зміни, зокрема звільнити генерального прокурора України Юрія Луценка. "Луценко - це стара команда. Ми призначатимемо нових людей, і це стосується не тільки пана Луценка", - сказав Зеленський. Він також зазначив, що з кадрових питань буде окрема прес-конференція. Кадрові заміни, за словами Зеленського, також відбудуться й у складі української делегації, що бере участь у переговорах у "мінському форматі", який він хоче "перезавантажити". Загалом, кандидат наголосив на своїй підтримці мінських угод, а також "нормандському формату" переговорів за участі України, Росії, Німеччини та Франції.

Щодо планів повернення Донбасу, то Зеленський анонсував "потужну інформаційну війну, щоб закінчити війну", зазначивши, що пізніше докладно розкриє подробиці цього плану. Своїм першочерговим завданням Зеленський назвав звільнення військовополонених, зокрема українських моряків. "Я зроблю все, щоб повернути наших хлопців додому. Це -пріоритетне завдання", - сказав кандидат. Він також висловився на підтримку нового мовного законопроекту, що зараз розглядається у Верховній Раді. "Я повинен як гарант захищати українську мову, і я це робитиму", - сказав Зеленський.

++ 21:20 ++

Поліція отримала 1245 повідомлень про порушення під час другого туру виборів президента України і відкрила 17 кримінальних проваджень. Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. "Масових порушень громадського порядку не зафіксовано", - сказав він, цитує агентство "Українські новини". З отриманих повідомлень про порушення на виборах 146 пов'язані з незаконною агітацією, 70 - фотографуванням бюлетенів, 16 - пошкодженням бюлетенів, 10 - підкупом виборців, 3 - спробами виносу бюлетенів.Відкрито 17 кримінальних проваджень.Також оформлено 21 адмінпротокол.

++ 21:00 ++

Зеленський обіцяє "не підвести"

Під час брифінгу у своєму штабі кандидат у президенти, комік Володимир Зеленський, прокоментував результати національного екзит-полу, згідно з якими він отримує переконливу перемогу із результатом у 73,2 відсотка. Зеленський подякував своїй родині, штабу, правоохоронцям, військовим і всім українцям. "Я обіцяю, що не підведу вас всіх", - заявив Зеленський. Він також звернувся до громадян інших країн пострадянського простору. "Подивіться на нас. Усе можливо", - зазначив кандидат. Зеленський окремо підкреслив, що заявив останнє не як президент, а як громадянин України.

++ 20:25 ++

Петро Порошенко хоче привітати Зеленського з перемогою

Чинний президент і кандидат у президенти Петро Порошенко заявив про те, що результати екзит-полу дають йому підстави подзвонити Володимиру Зеленському і привітати його з перемогою. Він заявив про готовність незабаром залишити пост глави держави, бо "так вирішила більшість Українців". Він зазначив, що проти нього вели боротьбу як зсередини країни - його політичні опоненти, так і зовні - за допомогою російських фейкових новин та пропагандистської машини. Порошенко також заявив, що не йде з політики і далі "буде боротися за Україну".

"Наша команда буде їх захищати. Наша команда захищатиме курс на членство в Євросоюзі і НАТО", - зазначив Порошенко. Він також пообіцяв захищати Православну церкву України. Водночас Порошенко заявив, що він і його команда готові надавати всебічну підтримку Зеленському в усіх його кроках, які відповідатимуть інтересам держави. "Я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готові підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України і наблизять нас до Євросоюзу і НАТО", - сказав він, додавши також про готовність передати наступнику всі свої міжнародні контакти.

Петро Порошенко визнав поразку в другому турі президентських виборів

Стосовно виборів, то Порошенко запевнив, що вони пройшли чесно, прозоро та "відповідно до європейських стандартів". При цьому він наголосив, що в умовах війни в Україні вдалося зберегти демократію і свободу вибору.

++ 20:01 ++

Національний екзит-пол: Зеленський перемагає зі значним відривом

Шоумен Володимир Зеленський лідирує у національному екзит-полі за підсумком голосування станом на 18-ту годину. Про це свідчать дані "Національного екзит-полу 2019", оприлюднені о 20:00 у неділю, 21 квітня.

Згідно з результатами опитування, за Зеленського свої голоси віддали 73,2 відсотка виборців, яких опитали при виході з дільниць. За чинного президента проголосувало 25,3 відсотка опитаних. Зіпсували бюлетень 1,5 відсотка Очікується, що пізніше ввечері 21 квітня будуть оголошені дані Національного екзит-полу станом на 20:00 - час завершення голосування.

Національний екзит-пол спільно проводили фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова. Екзит-полом були охоплені 300 виборчих дільниць. На кожній виборчій дільниці працювали 2-3 інтерв'юери, загалом же їх було задіяно близько 750. Очікуваний обсяг вибірки - близько 13 000 респондентів. Виходячи з досвіду попередніх екзит-полів, організатори припускають, що похибка вибірки не перевищить 3 відсотків.

Володимир Зеленський реагує на оприлюднені дані екзит-полу

++ 18:50 ++

У МВС кажуть про спокійну обстановку під час другого туру виборів за дві години до закриття дільниць. Як розповів на брифінгу в Києві радник міністра внутрішніх справ України Іван Стойко, станом на 18-ту годину в поліцію надійшло 1068 звернень про порушення, пов'язані з виборчим процесом. "Найбільше звернень стосуються незаконної агітації, фотографування, пошкодження бюлетеня", - сказав він, цитує агентство "Інтерфакс-Україна". Радник міністра повідомив, що за цими фактами відкрито 12 кримінальних проваджень. "Вибори проходять більш-менш спокійно, немає серйозних випадків порушень", - наголосив він.

++ 18:20 ++

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова станом на 17-ту годину отримала 212 звернень від громадян з приводу порушення виборчих прав під час другого туру. "Найбільше громадяни України скаржаться на неточності у списку виборців. Зокрема, технічні помилки, описки у прізвищі, імені та по-батькові, даті народження та адресі проживання виборців. Таких звернень було 74", - йдеться в повідомленні на сайті уповноваженої. Крім того, громадяни скаржаться на відмову у голосуванні за місцем перебування (17 звернень), а також на відсутність доступу до виборчої дільниці для осіб з інвалідністю та на несвоєчасне відкриття дільниці.

++18:00 ++

Порушення на виборах

Центральна виборча комісія (ЦВК) констатує, що несистемних порушень у другому турі президентських виборів зафіксовано менше, ніж у першому. При цьому системних порушень не зафіксовано взагалі. Про це повідомила секретарка ЦВК Наталія Бернацька на брифінгу. "До ЦВК зараз не надійшло жодних скарг на проходження виборчого процесу. Є типові звернення до Національної поліції. Наприклад, на деяких дільницях в урни намагаються кинути чисті аркуші, а бюлетень - винести з собою. Були ситуації, коли бюлетень намагалися з'їсти, порвати або публічно продемонструвати. Ці випадки несистемні та їх менше, ніж було в першому турі", - сказав вона. За словами Бернацької, вибори проходять вільно та прозоро, а рівень безпеки є належним. В штатному режимі також працюють дільниці на лінії розмежування, зокрема й для військових.

Станом на 17:00 неділі поліція зареєструвала 12 кримінальних проваджень за фактами порушень виборчого законодавства. Як повідомляється на сторінці Нацполіції в соцмережі Facebook, кількість повідомлень, пов'язаних з виборами, досягла 938. Крім того, поліція склала 13 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері.

++17:50 ++

Перші результати з дільниці - переміг Порошенко

Українці в Австралії завершили голосування у другому турі президентських виборів, більшість виборців підтримала нинішнього президента Петра Порошенка. "Загалом у другому турі виборів президента України взяли участь 99 осіб. Петра Порошенка підтримали 72 виборці, Володимира Зеленського - 26 осіб. Один бюлетень визнано недійсним", - повідомило посольство України в Австралії на своїй сторінці в соцмережі Facebook. У першому турі в Австралії проголосували 125 осіб зі 1737, яких внесли до списку.

++ 17:00 ++

Голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Артур Герасимов вважає, що дострокових виборів народних депутатів не буде. Інформацію, яка поширюється в ЗМІ про дострокове припинення повноважень українського парламенту він назвав чутками, повідомляє кореспондент DW. "Чи є чутки про це? Так, є. І вони йдуть з різних сторін. Але хотів би підкреслити одну просту річ: думаю, що в демократичній країні відбудуться чергові вибори Верховної Ради України восени 2019 року", - заявив Герасимов у прес-центрі штабу кандидата в президента Петра Порошенка.

++ 16:30 ++

Станом на 16 годину в Національній поліції зафіксували 816 заяв та повідомлень, пов’язаних з виборчим процесом, найбільше з них у Дніпропетровській області (131) та Києві (89). Йдеться передусім про незаконну агітацію та фотографування бюлетенів. За десятьма повідомленнями внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомляється на сайті МВС України.

++ 16:20 ++

Адмінпротокол на Зеленського

Правоохоронці вручили кандидату на посаду президента України, коміку Володимиру Зеленському протокол про адміністративне правопорушення через те, що під час голосування у неділю, 21 квітня, він показав на дільниці заповнений виборчий бюлетень. Відео із візитом поліції до Зеленського було опубліковано на YouTube-каналі кандидата. На відео поліцейські запитують Зеленського, навіщо він продемонстрував бюлетень та пояснюють, що мають скласти на нього адміністративний протокол.

Володимир Зеленський показує бюлетень під час голосування 21 квітня

За словами Зеленського, він відреагував на прохання журналістів показати бюлетень, перед тим як кинути його в урну. "Я не зорієнтувався й показав", - пояснив кандидат. Зеленський також погодився на складання адмінпротоколу. "Добре. Порушив. Закон є закон", - зазначив кандидат.

Зеленському закидають порушення обмежень щодо проведення агітації у момент проведення виборів, а саме - статті 212-10 Адміністративного кодексу. Для громадян це передбачає покарання у вигляді штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів, тобто від 510 до 850 гривень.

++ 16:00 ++

Активність виборців на 15 годину

Активність виборців під час голосування в другому турі на виборах президента України станом на 15-ту годину становить 45,26 відсотка за даними зі всіх 199-ти округів у країні, повідомляється на табло в Центральній виборчій комісії України. Цей показник дещо вищий, ніж у першому турі - тоді яква на 15-ту годину становила 45,11 відсотка. Найвища явка спостерігається в Дніпропетровській та Запорізькій областях (50,9 і 50,8 відсотка), найнижча - на заході країни: в Закарпатській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях (29,6, 34,9, 37 та 40,3 відсотка відповідно).

++ 15:30 ++

У штабі Зеленського досі не готові називати кандидатів на ключові посади. "Я вважаю, що Володимир Зеленський сам це зробить, якщо і коли матиме відповідні повноваження", - заявив журналістам речник штабу Дмитро Разумков, повідомляє кореспондент DW. За словами Разумкова, оголосивши конкретні прізвища, штаб може "підставити людей". "Бо офіцери які погодяться очолоти, зокрема, міноборони, Генштаб чи СБУ, можуть і не дожити до інавгурації".

++ 12:30 ++

Кандидати проголосували

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко проголосували в другому турі президентських виборів. Шоумен Володимир Зеленський прийшов на виборчу дільницю в Києві разом із дружиною. "Сьогодні обов'язково буде перемога українців, перемога України. (...). Ми об'єднали Україну", - сказав Зеленський, цитує агенція новин "Інтерфакс-Україна". Зеленський також пообіцяв журналістам, що після оголошення результатів проведе брифінг.

Петро Порошенко із дружиною Мариною під час голосування у другому турі 21 квітня

Згодом проголосував також і чинний президент України Петро Порошенко. Він прибув на дільницю в Києві разом із родиною. "Я пишаюся тим, як у цьому році організовані вибори - у нас вільне волевиявлення громадян і захищена демократична традиція. Саме це характеризує Україну як європейську державу", - сказав він після свого голосування. У своєму Twitter Порошенко написав, що "не важливе прізвище того, хто буде обраний, надзвичайно важливі для нас стратегія і шлях, яким нація і держава продовжить рухатися".

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