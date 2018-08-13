Другий суд над Стусом? Чому Медведчук вимагає заборонити книжку про поета-дисидента

Книжка "Справа Василя Стуса" про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса вийшла в друк у травні 2019 року у видавництві Vivat. Журналіст Вахтанг Кіпіані написав книжку на основі архівних матеріалів колишнього КДБ про другу кримінальну справу проти Василя Стуса, яку було порушено у 1980 році за його участь у діяльності Української Гельсінської групи та гостру критику радянської влади. Поета як небезпечного рецидивіста тоді була засуджено до десяти років ув'язнення та п'яти років заслання, яке він відбував у таборі особливо суворого режиму в Пермській області в Росії. Поет не пережив ув'язнення і помер 4 вересня 1985 року у карцері за підозрілих обставин, де за кілька днів до смерті оголосив сухе голодування.

До книжки Кіпіані, окрім архівних документів колишнього КДБ, які наведені без редагування та скорочень, включені також покази свідків, листи поета з тюрми, спогади його рідних та друзів. "Справа Василя Стуса" здобула декілька літературних відзнак.

Захисник чи вбивця?

У серпні 2019 року проросійський політик, нині народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук подав позов проти Кіпіані, видавництва Vivat та друкарні "Юнісофт", де друкувалася книжка "Справа Василя Стуса". Перше організаційне засідання у цій справі відбулося в Дарницькому суді Києва у жовтні минулого року. Під час засідання в п'ятницю, 10 липня, суд розглядатиме справу далі й може ухвалити рішення.

Проросійський політик Віктор Медведчук у радянські часи був державним захисником Василя Стуса

Медведчук - юрист за фахом, і у 1980 році його було призначено державним захисником Стуса. Чимало істориків та свідків тих подій стверджують, що він фатально вплинув на долю дисидента і звинувачують Медведчука у порушенні норм адвокатської етики під час цього процесу. На їхню думку, це призвело до того, що Стусу було винесено надто суворий вирок, а Медведчук, покликаний його захищати, назвав цей вирок правомірним.

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Роль, яку він відіграв у судовому процесі, описана у розділі під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?". Проте політик стверджує, що інформація, подана у книжці, не відповідає дійсності. Тому він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книжку Кіпіані.

За радянським законом

Як зазначає пресслужба видавництва Vivat, книжка "Справа Василя Стуса" "на 90 відсотків складається з архівних документів, а думки автора побудовані на фактах, які містяться, в тому числі, в фактологічній частині книги".

Проте Медведчук просить суд визнати недостовірними окремі цитати, бо вважає їх оціночними судженнями автора. Серед них: "розпинав поета (мається на увазі Стуса. - Ред.), - призначений державою адвокат Медведчук", "шістка комуністичної системи Медведчук", "Медведчук на суді визнав, що всі "злочини", нібито вчинені його підзахисним, "заслуговують на покарання", "він (мається на увазі Медведчук. - Ред.) фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?", "Злочин перед поетом юрист Медведчук здійснив ще й тим, що не повідомив родині про початок розгляду справи (…) Боявся КДБ чи просто завжди був циніком і аморальним типом?".

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Медведчука ці цитати обурили. "Якщо людина дозволяє собі висловлювання, які не відповідають дійсності, то це є предметом судового розгляду для захисту честі та гідності, я так вчиняв завжди і буду робити в майбутньому", -заявив він.

Автор книжки про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані (архівне фото)

Політик не вважає себе винним у засудженні Стуса і переконує, що захищав його у рамках радянського законодавства та не порушував норм адвокатської діяльності, котрі діяли на той час. "Я можу дивитися в очі і говорити про те, що стосовно Василя Стуса ніякої вини - ні внутрішньої, ні зовнішньої - я не відчуваю і ніколи не відчував", - стверджував Медведчук у 2013 році в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Право на правду

Тим часом Кіпіані також не планує відмовлятися від своїх слів. Він визнав, що Медведчук як державний адвокат у радянські часи "виконував роботу як міг". "Але досвід показав, що в порівнянні з іншими адвокатськими історіями того часу він не дуже якісно захищав. Більше того, він допустив деякі речі, які, на мій погляд, з моральних і етичних причин навіть через 40 років пробачати не можна", - сказав журналіст в інтерв'ю hromadske.

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Крім того, Кіпіані та офіційні представники видавництва Vivat переконані, що позов Медведчука через книжку про Василя Стуса є спробою тиску на свободу слова. "У разі програшу ми будемо подавати апеляцію, адже ані автор, ані видавництво Vivat не порушували закон, норми моралі та, тим паче, чиїсь особисті немайнові права. Довести це - принципово для нас. В той час, коли Віктор Медведчук "захищає свої честь, гідність та ділову репутацію", ми захищаємо право суспільства на пошук історичної правди", -заявила генеральна директорка видавництва Vivat Юлія Орлова напередодні сьогоднішнього судового розгляду, який може стати завершальним у цій справі.