 Другий пакет санкцій США проти Росії у справі Скрипалів набув чинності | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.08.2019

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Новини

Другий пакет санкцій США проти Росії у справі Скрипалів набув чинності

Вашингтон заборонив американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і так само надавати кредити російському уряду не в російській валюті.

Набув чинності другий пакет санкцій США проти РФ у справі отруєння Скрипалів

Набув чинності другий пакет санкцій США проти РФ у справі отруєння Скрипалів

Сполучені Штати розширили санкції, введені проти уряду Росії через отруєння у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Другий пакет обмежувальних заходів набув чинності в понеділок, 26 серпня. На сайті Федерального реєстру США розміщений відповідний документ, підготовлений міністерством фінансів.

США закликали не надавати кредити Росії

США закликали міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги. Крім того, Вашингтон заборонив американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і так само надавати кредити російському уряду не в російській валюті.

Обмеження також стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, контрольованих міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

На думку уряду США, ці заходи дозволять обмежити доступ Росії до мільярдів доларів від двосторонньої торгівлі зі Сполученими Штатами. Нові санкції будуть чинними щонайменше 12 місяців.

DW.COM

Третім учасником замаху на Сергія Скрипаля та його доньку Юлію був офіцер ГРУ Денис Сергеєв, повідомили Bellingcat та The Insider. Раніше його підозрювали у спробі отруїти болгарського бізнесмена. (14.02.2019)

Підозрюваний в отруєнні Скрипалів Руслан Боширов, якого розслідувачі називають російським розвідником Анатолієм Чепігою, брав участь у вивезенні Януковича з України. Про це заявив hromadske.ua журналіст Сергій Канєв. (01.10.2018)

Перший пакет санкцій у справі Скрипалів

У серпні 2018 року Вашингтон ввів перший пакет санкцій проти Росії згідно із законом 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Санкції містили заборону на поставки до РФ товарів і послуг для оборонного сектора, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і надання Росії фінансової допомоги.

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року в британському Солсбері. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - нанесли на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипалі залишили лікарню, а їхнє нинішнє місце перебування засекречене.

Дивитись відео 03:04

Bellingcat: турист з Солсбері, який став героєм РФ за операцію в Україні (27.09.2018)

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    У березні 2014 року США та ЄС запровадили санкції щодо російських високопосадовців, депутатів Держдуми та підприємців. Їм заборонили в'їзд, а їхні американські та європейські активи заморозили. До санкційних списків, які в подальшому неодноразово розширювалися, потрапили спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко, депутат Держдуми Леонід Слуцький і радник російського президента Сергій Глазьєв.

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    Секторальні санкції

    16 липня 2014 року США запровадили санкції щодо компаній "Роснефть" і "Новатек", а також "Газпромбанку" і державної корпорації "Внешэкономбанк". Вони не можуть отримувати в США боргове фінансування на термін понад 90 днів. З "Внешэкономбанком" і "Газпромбанком" заборонено проводити транзакції. Згодом до цього списку додали "Банк Москвы", ВТБ, "Россельхозбанк" і Об'єднану суднобудівну корпорацію.

  • Віхд до філіалу Сбербанку в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ЄС пішов за прикладом США

    Кілька тижнів потому секторальні санкції щодо Росії запровадив і Євросоюз. Вони поширилися на п'ять найбільших російських банків: "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" і ВЭБ, яким був обмежений доступ до ринків капіталу ЄС. Пізніше такі ж обмеження Брюссель запровадив щодо трьох нафтових компаній - "Роснефть", "Транснефть" і "Газпром нефть" - і трьох оборонних підприємств РФ.

  • Нафтовидобувна платформа Приразломная

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Російська нафтова галузь під санкціями

    Санкції щодо російської нафтової галузі запровадили і США, і ЄС, обмеживши роботу своїх компаній в російській Арктиці. Брюссель також заборонив поставки до Росії високотехнологічного обладнання для нафтової галузі у відповідь на дії РФ в Україні.

  • Міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров тримає автомат, який вироблений концерном Калашников

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    ВПК під прицілом

    До санкцій в галузі ВПК належать запроваджена Євросоюзом заборона на торгівлю з Росією зброєю і заборона на експорт до неї товарів подвійного призначення для оборонного сектора. США, своєю чергою, запровадили штрафні заходи проти 11 виробників електроніки, яка може бути використана для потреб військової промисловості. Обґрунтування санкцій - війна на Донбасі та анексія Криму.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Луб'янці в Москві

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції щодо спецслужб

    У грудні 2016 року США запровадили санкції у зв'язку з можливими кібератаками з боку російських хакерів під час американської президентської виборчої кампанії. Цього разу до "чорного списку" потрапили зовнішня і внутрішня спецслужби країни - Головне розвідувальне управління (ГРУ) і Федеральна служба безпеки (ФСБ).

  • Підприємець Олег Дерипаска та президент РФ Володимир Путін

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    США покарали російських олігархів

    У квітні 2018 американський мінфін вперше завдав удару по російських приватних компаніях. Він запровадив санкції щодо 24 російських бізнесменів з опублікованої раніше так званої "Кремлівської доповіді". Серед них опинилися такі впливові олігархи, як Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг. Активи їхніх компаній на території США заморожені, а американцям заборонено вести з ними бізнес.

  • Британські військові в масках та захисних костюмах

    Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

    Санкції за отруєння Скрипалів

    27 серпня 2018 року набули чинності нові санкції США за застосування Росією хімічної зброї. Ці штрафні заходи включають заборону на продаж Росії озброєнь та іншої оборонної продукції, відмова у доступі до американських товарів і технологій, які особливо важливі з точки зору національної безпеки, а також у наданні кредитів уряду США, кредитних гарантій та іншої фінансової підтримки.

    Автор: Ірина Філатова, Азад Сафаров


DW.COM

Які санкції США та ЄС діють щодо Росії

Галерея DW про те, які американські та европейські санкції були запроваджені щодо Росії за останні чотири роки. (28.08.2018)  

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