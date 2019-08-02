Другий пакет санкцій США проти Росії у справі Скрипалів набув чинності

Сполучені Штати розширили санкції, введені проти уряду Росії через отруєння у Великобританії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Другий пакет обмежувальних заходів набув чинності в понеділок, 26 серпня. На сайті Федерального реєстру США розміщений відповідний документ, підготовлений міністерством фінансів.

США закликали не надавати кредити Росії

США закликали міжнародні фінансові організації відмовитися від надання та продовження будь-яких кредитів для Росії, а також фінансової і технічної допомоги. Крім того, Вашингтон заборонив американським банкам брати участь в первинному продажі суверенного боргу не в рублях і так само надавати кредити російському уряду не в російській валюті.

Обмеження також стосуються ліцензування експорту товарів і технологій, контрольованих міністерством торгівлі США в рамках боротьби з поширенням хімічної і біологічної зброї.

На думку уряду США, ці заходи дозволять обмежити доступ Росії до мільярдів доларів від двосторонньої торгівлі зі Сполученими Штатами. Нові санкції будуть чинними щонайменше 12 місяців.

Перший пакет санкцій у справі Скрипалів

У серпні 2018 року Вашингтон ввів перший пакет санкцій проти Росії згідно із законом 1991 року про контроль над хімічною та біологічною зброєю. Санкції містили заборону на поставки до РФ товарів і послуг для оборонного сектора, на експорт товарів військової галузі, а також на видачу кредитів і надання Росії фінансової допомоги.

Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року в британському Солсбері. За версією слідства, отруту - нервово-паралітичну речовину "Новачок" - нанесли на дверну ручку будинку Скрипаля. Після тривалого лікування Скрипалі залишили лікарню, а їхнє нинішнє місце перебування засекречене.

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