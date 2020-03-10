Другий день суду щодо MH17: дані свідків та клопотання прокуратури

Росія почала кампанію дезінформації відразу після катастрофи рейсу MH17 влітку 2014 року. Про це у вівторок, 10 березня, в другий день судового розгляду цієї справи розповіла прокурорка Дейді Вуї-а-Цой. Вона повідомила, що 17 липня 2014 року через 15 хвилин після аварії російська телекомпанія LifeNews повідомила наступне: "Повстанці повідомляють нам, що їм вдалося збити ще один транспортний літак ВПС України".

Також прокурорка розповіла, що фотограф, який перебував у цьому районі, описав у відеоінтерв'ю World Press те, як після катастрофи йому подзвонив прессекретар сепаратистів та повідомив, що вони збили військовий літак, котрий належить Україні. "Він отримав цей телефонний дзвінок до того, як стало відомо, який тип літака було збито", - уточнила прокурорка.

Коли в наступні години стало ясно, що був збитий не військовий літак, а цивільний рейс MH17, одразу розпочалася кампанія з дезінформації. "Проросійські телеканали змінили свої репортажі. LifeNews, наприклад, повідомила, що MH17 було збито ракетною системою С-300, що належить українським збройним силам. Трохи менше ніж через півгодини цю версію було замінено повідомленням про те, що Boeing збив український винищувач, який потім збила "народна армія", - розповіла Вуї-а-Цой.

Анонімні свідки

У матеріалах справи містяться свідчення свідка М58, чиє ім'я прокуратура не хоче розкривати. Як повідомляє видання "Ґрати", влітку 2014 року він воював в якості добровольця в підрозділі "ДНР". 17 липня 2014 року він перебував в районі запуску ракети. За словами свідка, на місці запуску біли присутні російські військовослужбовці та співробітники ФСБ РФ.

Ще один анонімний свідок S21 стверджує, що влітку 2014 року служив в сепаратистському підрозділі в районі Донецька. В день збиття рейсу MH17 він разом з іншими перевозив установку "Бук" зі Сніжного. Вони передали її іншому підрозділу поблизу Дебальцевого. Прокуратура просить безпечно допитати цих та інших свідків.

Прокуратура просить провести слухання на авіабазі

Стосовно одного з обвинувачених - Олега Пулатова - прокуратура просить провести судове засідання на авіабазі Гільзе Геєн з метою огляду реконструкції збитого авіалайнера. Про це заявила прокурорка Дейді Вуї-а-Цой, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

Вона також запропонувала представникам Пулатова розглянути можливість, щоб його допитали як свідка у суді або слідчим суддею в Росії. Його захист заявив, що не може наразі прийняти якесь рішення з цього питання.

Судовий розгляд справи про катастрофу MH17 почався 9 березня в юридичному комплексі поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол. Суд оголосив перерву до 23 березня.

Нагадаємо, літак Boeing, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура рейсом MH17, був збитий 17 липня 2014 року в небі над Донбасом. На борту перебували 298 людей, усі загинули. За даними слідчої групи, лайнер був збитий з непідконтрольної уряду України території ракетою із завезеного з Росії комплексу "Бук".