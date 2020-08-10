Другий день протестів у Білорусі: правоохоронці застосували спецзасоби

Кілька тисяч демонстрантів вийшли в понеділок, 10 серпня, ввечері на вулиці Мінська, щоб висловити свій протест проти, на їхню думку, сфальсифікованих результатів президентських виборів у Білорусі.

Мітингарі скандували "Ганьба!" та "Живе Білорусь!" Правоохоронці застосували проти протестувальників сльозогінний газ та світло-шумові гранати. За даними Reuters, понад 30 мітингарів було затримано. Як повідомляє білоруський портал onliner.by на акції протесту в Мінську була поранена в ногу журналістка білоруського видання "Наша нива" Наталія Лубневська.

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Нагадаємо, що 9 серпня в Білорусі відбулися вибори президента, на яких, за попередніми даними, переміг чинний президент Олександр Лукашенко, набравши 80,08 відсотка голосів. Його основну суперницю Світлану Тихановську, за цими даними, підтримали 10,9 відсотка. Вона вимагає перерахунку голосів.

Увечері того ж дня в Мінську та інших містах Білорусі почалися несанкціоновані акції протесту незгодних із такими результатами виборів і зіткнення протестувальників із співробітниками силових структур. Під час акцій протесту постраждали 39 співробітників правоохоронних органів і понад 50 цивільних осіб, повідомили в МВС Білорусі. За участь у несанкціонованих акціях було затримано близько трьох тисяч людей.