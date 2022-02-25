 Другий день життя Києва в умовах війни | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 25.02.2022

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Україна

Другий день життя Києва в умовах війни

Часті сирени повітряної тривоги, звуки вибухів та стрілянини, перша бронетехніка на вулицях і перехід до режиму оборони столиці України - репортаж DW з Києва про другий день російського вторгнення.

Київ, 25 лютого

Київ, 25 лютого

Ранок після ночі в бомбосховищах, що розпочався з вибухів та ушкоджень цивільних житлових будинків, нескінченні сирени повітряної тривоги, бої в містах-супутниках на околицях Києва і спорожнілі вулиці - таким було 25 лютого, другий день масштабного російського вторгнення в Україну для киян. Комунальні служби в українській столиці спрацювали на відмінно. Транспорт працює, але кількість рейсів зменшена. Проїзд залишається безкоштовним, великі торгівельні мережі впоралися із забезпеченням достатньою кількістю харчів. Рівень тривожності у порівнянні з першим днем серед цивільних не зменшився, але шоку, як попередньої доби, у багатьох городян вже не було.

Багатоповерховий будинок на Кошиця 7-А у Києві, пошкоджений під час нападу на світанку 25 лютого

Багатоповерховий будинок на Кошиця 7-А у Києві, пошкоджений під час нападу на світанку 25 лютого

Чергові вибухи в столиці України пролунали у п'ятницю близько 4.30 ранку. Повідомлялося про збиття літального апарату та перехоплення російських ракет. Внаслідок інцидентів пошкоджені кілька будівель, зокрема, один багатоповерховий будинок на сході столиці. Поранень зазнали вісім осіб, одна людина перебуває в тяжкому стані. 150 мешканців були евакуйовані. Українські правоохоронці кваліфікували нічний обстріл Києва російською армією як теракт. "З самого ранку прокурори Києва працюють на місці влучення авіаційного снаряду, внаслідок якого сталася пожежа в житловому будинку в Дарницькому районі. Постраждали цивільні люди. Ми кваліфікуємо це як теракт", - заявила генпрокурорка України Ірина Венедіктова. 

Попередження сирен

Чимало киян провели першу ніч, коли діяла комендантська година, у бомбосховищах: на підземних станціях метро, підземних паркінгах та в підвалах будівель. Одразу після 7 години, коли завершилася дія режиму комендантського часу, на цілком порожних вулицях з'явилися люди з наплечниками і карематами, які поверталися зі сховищ у свої оселі. Проте вже за півгодини пролунали сирени повітряної тривоги і киян знову закликали повернутися у бомбосховища через загрозу повітряного удару.

Бронетехніка на вулицях Києва, 25 лютого

Бронетехніка на вулицях Києва, 25 лютого

Відтоді сирени в Києві вмикалися чи не щогодини впродовж цілого дня. Але вже опівдні було помітно, що нечисленні перехожі різного віку на вулицях Києва не звертають на них жодної уваги. "Вже звикли", - знизавши плечима сказала DW одна з таких перехожих жінок середнього віку. Проте ці поодинокі випадки не означають зниження рівня тривожності серед населення.

Біля входу до станцій метро, які використовуються як бомбосховища, упродовж дня збиралися невеликі групки людей, що ділилися новинами. "Покурити вийшов. У мене там вся сім'я в метро. Діти дуже вибухів лякаються", - розповів DW один з чоловіків біля входу до станції метро "Кловська" у центрі столиці. Під час перебування у бомбосховищах люди жваво ділилися новинами та сперечалися про достовірність повідомлень у соцмережах. Співрозмовники не демонстрували ознак паніки, але не приховували тривоги через повідомлення влади, що цей день буде також важким для армії, яка тримає оборону навколо Києва.

Диверсанти в столиці

У другій половині дня надійшли новини про обстріл, імовірно, російською системою залпового вогню "Град", дитячого будинку у  Ворзелі, що в передмісті Києва, а також бої у Бучі та в сусідньому Гостомелі. Люди обговорювали не менш тривожні повідомлення про спробу прориву російських військових з боку Вишгорода і появу на столичній Оболоні диверсійних груп. "Місто вступило в фазу оборони", - заявив столичний міський голова Віталій Кличко. Він також повідомив, що українські військові знешкоджують  російські диверсійні групи.

Вулиці Києва вдень були незвично спорожнілі

Вулиці Києва вдень були незвично спорожнілі

У дворах житлових комплексів у центрі Києва також регулярно було помітно стихійні невеликі зібрання людей, що обговорювали останні новини. А чоловіки, здебільшого пенсійного віку, радилися про організацію оборони своїх помешкань. "Якщо ми тут їх хоч трохи затримаємо, доки наші хлопці підійдуть, то і армії буде трохи легше", - переконував своїх співрозмовників один з таких чоловіків у дворі будинку на Печерську. А в соцмережах активно поширювалися рецепти виготовлення "коктейлів Молотова", які влада закликала застосовувати проти військової техніки нападників.

Приготування до чергової тривожної ночі

Попри виїзд з Києва значної кількості мешканців напередодні та помітно спорожнілі вулиці та автошляхи, життя в столиці  не завмерло зовсім. Більшість кафе та ресторанів не працювали. Комерційні банки також закрилися, але державні банки приймали клієнтів. У банкоматах можна було отримати готівку, а в більшості великих супермаркетів розплатитися банківською карткою. Дефіциту харчів також не спостерігалося, хоча соціальних видів хліба бракувало, на полицях лежав переважно той хліб, що його випікають самі супермаркети, а не хлібозаводи.

Станції метро нині слугують бомбосховищами

Станції метро нині слугують бомбосховищами

Ближче до вечора у бомбосховища знову почали сходитися на ночівлю люди. Дівчина з песиком, яка прийшла до сховища в метро на станції Кловська, сказала, що її улюбленцю вночі значно спокійніше під землею, ніж зовні. "Коли сьогодні виводила його погуляти на вулицю, звідкись стало чутно вибухи і він дуже злякався, став до мене притискатись і скиглити", - сказала вона. Серед тих, хто шукає прихистку в метро, чимало жінок з дітьми. Вони найбільше серед усіх присутніх виявляють стривоженість і хвилювання. "Нам просто нема куди виїжджати. До того ж, в мене паралізована мати, яку я не можу покинути. Вночі з нею буде мій чоловік", - розповіла одна з таких молодих жінок.

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Докладно

Київ, 25 лютого

Другий день життя Києва в умовах війни

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