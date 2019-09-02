Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

Котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії, сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії, чому у Фінляндії немає безпритульних, а також інші теми.
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
У Польщі тонни вибухонебезпечного сміття часів Другої світової отруюють дно Балтійського моря.
Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії.
Сховати шрами та синці після домашнього насильства - досвід жінок в Росії.
Чому у Фінляндії немає безпритульних.
Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.
Чому правопопулісти з "Альтернативи для Німеччини" такі популярні на сході ФРН? Що відбувається з полярним архіпелагом Шпіцберген і чи туристи в цьому теж винні? А також інші теми. (26.08.2019)
Як живуть люди, які пережили обвал моста в Генуї. Чому нідерландці вибирають життя в пересувних невеликих будинках. Угорщина через 30 років після падіння "залізної завіси": біженцям - зась! (19.08.2019)
Як у Сербії перукар виголює на потилиці клієнтів портрети відомих політиків? Як в Іспанії активісти борються проти кориди за участю молодих бичків? Чому частина узбережжя Великобританії може опинитися під водою? (12.08.2019)
Чи загрожує Іспанії екологічна катастрофа, чому об'єднання Німеччини відбувалося з такими труднощами, та чому бельгійське ігристе вино визнали найкращим у світі. Про це та інше дивіться в тижневику "Європа у фокусі". (05.08.2019)