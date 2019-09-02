 Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 04.09.2019

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Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

Котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії, сховати шрами та синці після домашнього насильства: досвід жінок Росії, чому у Фінляндії немає безпритульних, а також інші теми.

З часів Другої світової війни на дні Балтійського моря лежать тонни старих боєприпасів

З часів Другої світової війни на дні Балтійського моря лежать тонни старих боєприпасів

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

У Польщі тонни вибухонебезпечного сміття часів Другої світової отруюють дно Балтійського моря.
Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії.
Сховати шрами та синці після домашнього насильства - досвід жінок в Росії.
Чому у Фінляндії немає безпритульних. 
Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.


 

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Посилання в інтернеті

Polska

Russland

Katze

Finland

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