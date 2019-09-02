Друга світова і майже екокатастрофа на дні Балтійського моря (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

У Польщі тонни вибухонебезпечного сміття часів Другої світової отруюють дно Балтійського моря.

Майже як у казці: котячі патрулі борються проти нашестя щурів у Португалії.

Сховати шрами та синці після домашнього насильства - досвід жінок в Росії.

Чому у Фінляндії немає безпритульних.

Італія оголосила війну агресивним та злим коментарям у соцмережах.



