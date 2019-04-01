Друга обвинувачена у вбивстві брата Кім Чен Ина вийшла з в'язниці

Громадянка В'єтнаму Доан Тхі Хуонг, засуджена за вбивство Кім Чен Нама - єдинокровного брата лідера КНДР Кім Чен Ина, - вийшла на свободу, провівши у в'язниці менше двох з половиною років. Про це повідомили в ніч на п'ятницю, 3 травня, офіційні представники влади В'єтнаму. Раніше звинувачення у вбивстві було перекваліфіковано на заподіяння тілесної шкоди за допомогою "небезпечного засобу". У квітні цього року суд засудив Хуонг до трьох років і чотирьох місяців позбавлення волі.

Хуонг і громадянка Індонезії Сіті Айсія, що проходили у справі про вбивство Кім Чен Нама, перебували під вартою практично з моменту злочину. Їх звинувачували в тому, що в лютому 2017 року аеропорту Куала-Лумпура вони вбили Кім Чен Нама, розпиливши йому в обличчя спрей, що містив VX - фосфороорганічну бойову отруйну речовину нервовопаралітичної дії.

Обидві підсудні наполягали на своїй невинуватості, стверджуючи, що стали жертвою обману і провокації північнокорейських агентів. За їхніми словами, вони думали, що беруть участь у зйомках телепрограми-розіграшу і не підозрювали, що речовина, яку вони бризнули в обличчя Нама, отруйна. Одна з обвинувачених розповіла, що отримала за свої дії гонорар, що склав у перерахунку 85 євро.

У березні прокуратура Малайзії несподівано зняла звинувачення з Сіті Айсія. 27-річна індонезійка була звільнена і повернулася на батьківщину. Прокуратура відмовилася зняти звинувачення і проти Хуонг, але 1 квітня пом'якшила його, перекваліфікувавши з вбивства на заподіяння тілесної шкоди за допомогою "небезпечного засобу". За це в Малайзії передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.