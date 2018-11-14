Дрони і трактори-безпілотники: як німці сільське господарство модернізують (відео)

Нові технології кардинально змінюють життя німецьких фермерів. У ФРН вже випробовують "аграрний андроїд", який може самостійно визначати та знищувати бур'ян - без хімікатів. Тому продукція з полів, де він працюватиме, буде органічною. Втім, такі андроїди на полях - іще не межа.