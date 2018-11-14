 Дрони і трактори-безпілотники: як німці сільське господарство модернізують (відео) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 17.11.2018

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Європа

Дрони і трактори-безпілотники: як німці сільське господарство модернізують (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись замість людей на полях працюватимуть дрони.

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Нові технології кардинально змінюють життя німецьких фермерів. У ФРН вже випробовують "аграрний андроїд", який може самостійно визначати та знищувати бур'ян - без хімікатів. Тому продукція з полів, де він працюватиме, буде органічною. Втім, такі андроїди на полях - іще не межа.   

 

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Німецька ферма безкоштовно роздала 30 тонн яблук

У Німеччині не можуть розпродати яблука, тож в одному господарстві вирішили просто роздати їх людям. За кілька годин охочі безкоштовно зібрали весь непотрібний урожай - 30 тонн яблук. (22.10.2018)  

Європейський суд схвалив маркування продуктів зі зміненою ДНК

Суд в Люксембурзі розглянув позов французької спілки сільгоспвиробників, які побоюються наслідків застосування технологій генної інженерії. Тепер продукти зі зміненою ДНК мають продаватися зі спеціальним маркуванням. (25.07.2018)  

Аудіо й відео до теми

Сексуально чи сексизм? Реклама сільського господарства по-баварськи (11.10.2018)  

Городи на даху - світовий тренд (29.03.2018)  

Німецькі аграрії хочуть працевлаштовувати українців (23.05.2018)  

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Нові технології кардинально змінюють життя німецьких фермерів. Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни! І це лише початок технічного прогресу у німецькому сільському господарстві.

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Докладно

Нові технології в німецькому сільському господарстві

Дрони і безпілотники: фермерство по-німецьки (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись на полях працюватимуть дрони.  

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