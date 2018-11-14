Дрони і трактори-безпілотники: як німці сільське господарство модернізують (відео)

Німці випробовують машину, яка замість людини рве бур'яни, і мріють, що колись замість людей на полях працюватимуть дрони.
Нові технології кардинально змінюють життя німецьких фермерів. У ФРН вже випробовують "аграрний андроїд", який може самостійно визначати та знищувати бур'ян - без хімікатів. Тому продукція з полів, де він працюватиме, буде органічною. Втім, такі андроїди на полях - іще не межа.
У Німеччині не можуть розпродати яблука, тож в одному господарстві вирішили просто роздати їх людям. За кілька годин охочі безкоштовно зібрали весь непотрібний урожай - 30 тонн яблук. (22.10.2018)